Oscar Otte parvient à s’imposer lors du tour de qualification contre le joueur de tennis Hugo Dellien

27/05/2021 à 17 h 00 CEST

Oscar Otte, L’allemand, numéro 152 de l’ATP, a rempli les prévisions en gagnant par 6-2 et 6-0 en cinquante-sept minutes au joueur de tennis bolivien Hugo Dellien, numéro 124 de l’ATP, au tour de qualification de Roland-Garros. Après ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder à Roland-Garros.

Dellien n’a pu interrompre le service de son rival à aucun moment, alors que l’Allemand l’a réussi 5 fois. De plus, le joueur allemand avait un premier service de 92% et a commis une double faute, réussissant à gagner 67% des points de service, alors que l’efficacité de son adversaire était de 95%, il n’a commis aucune double faute et a réalisé les 40%. des points de service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) une phase de pré-qualification est effectuée que les joueurs de tennis avec les scores les plus bas doivent passer pour entrer dans le tournoi officiel. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs de tennis participent. De même, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.