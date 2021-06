Oscar Otte se qualifie pour la 30e finale de Wimbledon

in

29/06/2021

Le 30/06/2021 à 01h00 CEST

L’allemand Oscar Otte, numéro 151 de l’ATP, a remporté la 64e finale de Wimbledon par 4-6, 6-3, 6-2, 6 (5) -7 (7) et 13 (7) -12 (2) au joueur de tennis français Arthur Rinderknech, numéro 109 de l’ATP. Avec ce résultat, Otte sera dans la 30e finale de Wimbledon.

Les statistiques du match indiquent qu’Otte a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a réalisé une efficacité de 70% au premier service, a commis 8 doubles fautes et a remporté 74% des points de service. Quant au tennisman français, il a réussi à casser deux fois le service de son rival, son efficacité était de 69%, il a fait 4 doubles fautes et a réalisé 65% des points de service.

En 30e de finale, le joueur de tennis allemand affrontera le joueur britannique Andy Murray, numéro 118.

Dans le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) un total de 238 joueurs participent. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur.