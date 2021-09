Oscar Otte se qualifie pour les huitièmes de finale de l’US Open

09/04/2021

Le à 23h30 CEST

joueur de tennis allemand Oscar Otte, numéro 144 de l’ATP, remporté en deux heures et trente-trois minutes par 6-3, 6-4, 2-6 et 7-5 au joueur italien Andreas Seppi, numéro 89 de l’ATP, en seizièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, Otte parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open.

Seppi a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, tandis que l’Allemand l’a réussi 4 fois. De même, au premier service, l’Allemand a eu 65% d’efficacité, a commis 3 doubles fautes et a réalisé 69% des points de service, tandis que son rival a obtenu 64% d’efficacité, a commis 5 doubles fautes et a réussi à remporter 63% des points de service.

Le joueur allemand jouera en huitièmes de finale de la compétition contre le vainqueur du match dans lequel le joueur biélorusse se rencontrera. Ilya Ivashka et italien Matteo Berrettini.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition un total de 237 joueurs de tennis sont présentés et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases pré-tournoi et ceux qui sont invités.