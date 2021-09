Óscar Pereiro participera au 20e anniversaire de la Vuelta a Ibiza Scott

in

28/09/2021 à 11h15 CEST

Sport.es

Petit à petit les différents noms participant à la Tour d’Ibiza en VTT Scott et cette fois ce fut au tour du galicien Óscar Pereiro, vainqueur du Tour de France 2006. Pereiro rejoint ainsi une épreuve qui célèbre cette année son 20e anniversaire et qui aura lieu du 30 octobre au 1er novembre.

Ce sera la deuxième présence dans le pitiusa nord de l’ancien corridor de Pontevedra, après avoir fait partie de la Tour à vélo d’Ibiza Campagnolo. “C’est une vraie fierté que des noms du niveau d’Óscar Pereiro nous accompagnent dans cette édition spéciale. C’est notre vingtième anniversaire et nous voulons que ce soit une grande fête pour tous les participants et compagnons & rdquor;, a déclaré le directeur du concours, Juanjo Planells.

Pereiro était déjà aux portes de la participation l’année dernière, lorsque le test a été suspendu en raison de la pandémie : “En 2020 j’aurais voulu avoir participé, mais ça n’a pas pu être possible. Cela me rend deux fois plus enthousiaste cette année. Je suis ravi de retourner à Ibiza& rdquor;, assure le galicien.

La Volta atteint son vingtième anniversaire après avoir mûri et devenir l’un des événements de paires de référence du calendrier international. OUn chemin qui a commencé le regretté Bartolo Planells et qui a conduit l’événement à épuiser les 1 000 numéros disponibles en moins d’une heure.

Pour ce 2021, la Vuelta a Ibiza en VTT Scott aura quatre secteurs chronométrés répartis sur trois jours. Le samedi 30 octobre, il y aura une double ration de vélo. Le matin un Prologue de 5 kilomètres et 200 mètres de dénivelé, tandis que l’après-midi est programmée la première étape, avec 38 kilomètres et 1000 mètres de dénivelé.

Le jour de la reine sera dimanche, lorsque les motards affronteront un Parcours de 86 kilomètres et 2 200 mètres de dénivelé commençant à Santa Eulària et finissant à Sant Antoni. Pour finir, l’organisation a redéfini la troisième étape, lundi, qui laissera un total de 72 kilomètres et 1700 mètres.