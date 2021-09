Oscar Piastri : « Difficile » d’être en marge de la saison idiote

in

Le leader du championnat de Formule 2, Oscar Piastri, a déclaré qu’il avait eu du mal à ne pas être dans le cadre d’un siège de F1 2022 compte tenu de sa forme.

L’Australien de 20 ans devrait finir un jour en tant que pilote de Formule 1, mais le marché des pilotes ne s’est pas ouvert de manière à le mettre en mesure de gagner un pilote pour 2022.

Mark Webber, qui dirige son jeune compatriote, a admis que le prochain mouvement de Piastri cause un “mal de tête” en raison du manque d’options devant lui, qui serait accru s’il remportait le titre F2 cette saison.

Cela limiterait encore plus ses options, étant donné que les vainqueurs du championnat F2 ne sont pas autorisés à réintégrer la catégorie s’ils ont remporté le titre.

Le pilote junior Alpine a remporté la course principale à Monza la dernière fois et pourrait être en ligne pour ajouter à ses titres de Formule Renault Eurocup et de Formule 3 remportés au cours des deux dernières saisons.

Avec cela, Piastri ne pense pas qu’il aurait pu faire beaucoup plus pour se mettre dans la vitrine du plus haut niveau du sport automobile, et a admis sa frustration de ne pas avoir de chance réaliste d’obtenir un siège en F1 en 2022.

“Je pense que j’ai fait du bon travail en me plaçant dans une position assez privilégiée pour un siège de F1”, a déclaré Piastri à The Race. « J’ai remporté deux championnats d’affilée et je mène un troisième.

“Nous ne sommes encore qu’à mi-chemin, donc beaucoup de choses peuvent encore changer, mais tous les mouvements en F1 se produisent maintenant ou se sont déjà produits.

« C’est un peu décevant la façon dont les choses se déroulent parce que je ne sais vraiment pas ce que j’aurais pu faire de plus.

“Et [winning the feature race at Monza] était assez agréable de faire une déclaration – je suis toujours là.

«Cela a été quelques semaines assez difficiles à regarder tout se dérouler et à ne pas vraiment être impliqué du tout étant donné la position dans laquelle je suis. Mais c’est comme ça que le cookie s’effondre.

“C’est probablement juste un cas de mauvais timing, mais je veux quand même essayer de gagner ce championnat. J’ai eu quelques suggestions de ne pas le gagner volontairement pour faire une autre année, mais c’est tout simplement idiot, et je veux gagner le championnat.

“Et si je gagne le championnat, je serais assez ennuyé si quelque chose à un moment donné dans le futur n’en résultait pas.”

Alfa Romeo est désormais la seule équipe qui reste avec un siège viable, Haas étant largement attendu pour continuer avec Nikita Mazepin et Mick Schumacher la saison prochaine.

Cependant, le compatriote junior alpin de Piastri, Guanyu Zhou, semble être le favori pour cette course la saison prochaine, et Piastri sait qu’il devra s’assurer que ses performances le rendent impossible à ignorer pour aller de l’avant.

“C’est évidemment la seule place qui reste, il y a beaucoup de gens qui essaient de l’obtenir”, a déclaré Piastri. « Il n’y a pas de liaison moteur là-bas, ce n’est donc pas la route la plus conventionnelle pour s’y rendre.

« Je vais être honnête, mes chances sont très minces. Mais je ne veux pas encore perdre espoir. Je veux toujours faire une déclaration sur la bonne voie.

“Cela a été quelques semaines difficiles à regarder tous ces sièges se remplir, mais il en reste encore un et maintenant Alfa a tout le temps du monde pour décider.”