Oscar Piastri garde son « PG » sur les chances d’obtenir un siège en Formule 1 en 2023

Oscar Piastri a déclaré qu’il serait « assez ennuyé » si son opportunité attendue en Formule 1 ne se matérialisait pas non plus en 2023.

Et c’est la version propre des pensées du coureur australien extrêmement prometteur.

N’ayant pas eu 21 ans avant avril, Piastri a remporté un championnat au cours de chacune des trois dernières années – la Formule Renault Eurocup en 2019, suivie de la FIA Formule 3 puis de la Formule 2.

Au cours de la campagne qui vient de se terminer, il a terminé avec 60 points d’avance sur le finaliste Robert Shwartzman grâce à cinq victoires au cours des neuf dernières courses pour l’équipe Prema tout conquérante.

Mais contrairement au troisième Guanyu Zhou, qui rejoint Alfa Romeo aux côtés de Valtteri Bottas en 2022, Piastri n’aura pas de place sur la grille de F1 la saison prochaine.

🏆 #FIAPrizeGiving2021 – La recrue FIA ​​de l’année, sélectionnée par la Commission des pilotes FIA, est présentée aux talents les plus excitants d’un championnat FIA cette année. Félicitations @OscarPiastri FIA 2021 Rookie of the year pic.twitter.com/BlrW7rb7h6

– FIA (@fia) 16 décembre 2021