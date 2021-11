Oscar Piastri met officiellement fin à ses liens avec le siège Alfa Romeo et signe en tant que junior Alpine

Oscar Piastri a officiellement mis fin à tous les liens avec le siège Alfa Romeo, signant en tant que pilote de réserve d’Alpine pour la saison 2022.

Le champion en titre de Formule 3 a continué à bien progresser en 2021 et, avec six courses à disputer, il mène actuellement le championnat du monde de Formule 2.

Son ascension continue dans les rangs avait mis son nom sur la liste restreinte pour le siège restant d’Alfa Romeo aux côtés de Valtteri Bottas en 2022, mais nous pouvons maintenant mettre un terme à cela.

C’est parce qu’il a été officiellement confirmé en tant que pilote de réserve d’Alpine l’année prochaine, l’équipe affirmant que l’Australien disposera d’un « programme d’essais approfondi pour poursuivre sa préparation et son entraînement pour un futur siège de Formule 1 ».

Et un futur siège de course de Formule 1 est ce sur quoi Piastri a fermement les yeux, affirmant que l’objectif principal est désormais de rejoindre la grille en 2023.

Aussie, Aussie, Aussie 💪 @OscarPiastri est SIGNÉ en tant que pilote de réserve pour 2022. Félicitations pour votre diplôme #AlpineAcademy, Oscar, bienvenue dans l’équipe de course.@AlpineRacing pic.twitter.com/3XhFAcCf0z – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 16 novembre 2021

« Je suis très heureux de rejoindre Alpine F1 Team en tant que pilote de réserve », a déclaré Piastri.

« J’ai hâte d’être beaucoup plus impliqué dans l’équipe et de contribuer à son succès escompté la saison prochaine.

« Le rôle de pilote de réserve est la prochaine étape vers mon objectif d’un siège de course en 2023, ce qui est très excitant.

« J’ai fait mes preuves dans les formules junior au cours des deux dernières années et je me sens prêt pour la Formule 1 maintenant avec l’expérience sur piste lors des week-ends de course, nous allons mettre en place un programme de tests substantiel afin de continuer à me développer. pour devenir encore plus préparé pour un siège de course.

« Je suis très reconnaissant à Alpine pour son soutien.

« Nous avons connu deux saisons très réussies ensemble à l’Académie et je suis reconnaissant de la confiance qu’ils m’ont accordée pour cette prochaine étape en vue d’un avenir plus grand.

« Mon objectif est maintenant de terminer le championnat de Formule 2 de la meilleure façon possible avec Prema et j’ai hâte d’être de retour dans la voiture et de pousser fort sur la piste. »

Piastri n’étant officiellement plus en lice pour le siège Alfa Romeo, cela ouvre la voie au pilote chinois Guanyu Zhou qui sera annoncé comme le dernier pilote du 2022.

Une annonce est largement attendue aujourd’hui.