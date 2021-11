Oscar Piastri n’a pas l’intention de courir en 2022 pour se concentrer sur son rôle de réserve Alpine F1

Oscar Piastri a confirmé qu’il ne piloterait pas en Formule 2 l’année prochaine et qu’il pourrait ne pas courir du tout afin qu’il puisse se concentrer sur ses tâches de réserve alpine.

Le pilote junior d’Alpine faisait partie de ceux liés à un transfert chez Alfa Romeo la saison prochaine, mais ils ont finalement opté pour Guanyu Zhou pour ce siège – le pilote chinois ayant quitté le programme junior d’Alpine pour ce faire.

Piastri détient actuellement une avance de 36 points sur Zhou au sommet du classement de la Formule 2 alors que la saison se dirige vers ses dernières manches en Arabie saoudite et à Abu Dhabi.

Les champions de Formule 2 ne sont plus autorisés à réintégrer la série, mais même s’il renonce à son avantage dans les courses finales, Piastri a déclaré qu’il ne s’attendait à être sur aucune grille l’année prochaine, quelles que soient les opportunités qui se présentent à lui.

« Pour le moment, je ne pense pas », a déclaré Piastri aux journalistes au Qatar lorsqu’on lui a demandé s’il courrait en 2022, cité par Autosport.

« Je veux me concentrer sur mon arrivée en F1. Je pense qu’être dans le paddock avec Alpine aussi souvent que possible, même si je ne suis pas en course, je pense que c’est tout aussi sinon plus bénéfique pour mon objectif d’atteindre la F1.

« Autant la course va me manquer, parce que je ne pense pas que je vais courir quoi que ce soit l’année prochaine, je pense qu’il y a une image plus large à regarder et à se concentrer d’abord sur la F1. »

S’il devait rester sur la touche toute l’année, le jeune Australien a déclaré qu’il espère avoir l’opportunité d’utiliser « un programme d’essais assez complet » pour s’assurer qu’il « conduit raisonnablement fréquemment », ainsi que de participer à des tests pour jeunes conducteurs et Sessions FP1 dans la mesure du possible.

« D’accord, ce ne sera pas la course. Mais encore une fois, si cela doit être une distraction et signifier que je rate des opportunités avec Alpine dans le paddock de F1, cela ne m’intéresse pas particulièrement pour être honnête », a expliqué Piastri.

« Aussi étrange que cela puisse paraître pour moi, je préfère ne pas courir et me concentrer pleinement sur mon rôle de pilote de réserve dans le but d’essayer d’atteindre la F1 dans un avenir proche, plutôt que de barboter partout ailleurs et de prendre un un peu de ma concentration sur la F1. »

Piastri a récemment défendu Zhou des critiques qu’il avait reçues en raison d’accusations selon lesquelles Alfa Romeo l’avait choisi en raison de l’argent qu’il apporterait à l’équipe, et le jeune Australien a admis que cela pourrait bien lui être bénéfique à long terme maintenant que le pilote chinois a quitté l’Alpine Academy. .