Le champion en titre de Formule 2 Oscar Piastri ne pense pas que servir de pilote de réserve d’Alpine pour 2022 sera une perte d’un an.

Piastri a été le pilote hors pair de la campagne de Formule 2 2021, remportant le titre avec une énorme marge de 60,5 points, ce qui signifie qu’il a réalisé l’exploit d’être couronné champion de Formule 3 puis de F2 lors de saisons consécutives.

Cependant, Alpine n’a pas pu garantir à son pilote junior une place sur la grille de F1 2022, ce qui signifie qu’il passera cette saison en tant que pilote de réserve.

Rien que sur la forme, Piastri a fait plus qu’assez pour mériter un siège en F1, mais même si cela ne s’est pas concrétisé, il ne considère pas 2022 comme une annulation, loin de là.

Au lieu de cela, il peut acquérir une expérience précieuse en travaillant avec les pilotes d’Alpine Fernando Alonso et Esteban Ocon, tout en travaillant également dans le simulateur.

Il voit même l’expérience de la demande de parcourir le calendrier de la F1 comme une opportunité.

« Je ne pense vraiment pas que ce sera une année perdue », a déclaré Piastri à Motorsport.com.

« Il va sans dire que j’aurais adoré être sur la grille, bien sûr. Mais beaucoup de choses que je peux reprendre l’année prochaine, comme le programme de déplacement d’une saison de F1, devoir m’y adapter sans la pression d’avoir à piloter est assez bénéfique, je suppose.

« Et en écoutant Fernando et Esteban également avec une nouvelle voiture pour l’année prochaine, je peux écouter comment la voiture se développe et avec tout mon travail dans la simulation, je peux essayer d’y contribuer.

« Il y a beaucoup d’autres choses en dehors de la conduite qui font un bon pilote de F1.

« L’année prochaine, l’une des principales parties de mon rôle est d’apprendre autant que possible de Fernando et d’Esteban. Juste écouter la façon dont ils procèdent, la façon dont ils font des suggestions aux ingénieurs ; la quantité de capacité qu’il leur reste pour réfléchir à des idées et à ce qu’il faut changer sur la voiture en dehors de la simple conduite est impressionnante.

«Et je pense que c’est le genre de choses que je peux faire avancer. Je n’ai pas besoin de conduire physiquement pour ça. Cela va certainement être une partie importante de l’année prochaine.

Alors que Piastri ne devrait pas entreprendre de programme de course ailleurs pour 2022, il est susceptible d’apparaître dans les sessions FP1 pour Alpine pendant la saison de F1.