Oscar Piastri prendra le volant d’Alpine à Abu Dhabi test

Alpine a confirmé qu’Oscar Piastri fera ses débuts en F1 lors du Young Driver Test d’après-saison à Abu Dhabi.

L’actuel leader du championnat de F2 Piastri, membre de l’Alpine Academy, se prépare à assumer le rôle de pilote de réserve avec l’équipe pour 2022.

Avant cela, bien qu’il ait des affaires importantes à régler, d’abord obtenir le titre F2 à Abu Dhabi, puis prendre le volant d’une voiture de Formule 1 pour la première fois lorsqu’il représente Alpine dans le traditionnel Young Driver Test après la finale de Formule 1 week-end de course de la saison.

S’adressant au site Web d’Alpine, Piastri a déclaré : « Je suis très heureux de participer au Young Driver Test.

« C’est presque comme ma première journée officielle dans mon nouveau poste pour l’année prochaine lorsque je deviens pilote de réserve de l’équipe.

« Chaque jour dans une voiture de F1 est assez spécial, mais piloter l’actuelle avec d’autres pilotes en piste dans un environnement quelque peu compétitif est très cool. Merci à l’équipe pour cette opportunité, je l’attends avec impatience et je travaille sur un programme d’essais très complet ce jour-là.

J’ai hâte https://t.co/5CNJgDkEAS – Oscar Piastri (@OscarPiastri) 7 décembre 2021

Laurent Rossi, PDG d’Alpine, a ajouté : « Oscar a connu une saison de Formule 2 fantastique cette année, montrant à nouveau sa classe, et cette apparition aux Young Driver Test est bien méritée.

« Ce test fera partie du développement continu d’Oscar alors qu’il se prépare à devenir le pilote de réserve de l’équipe pour 2022, pour aider et assister Fernando [Alonso] et Esteban [Ocon] et nos équipes de développement sur et en dehors de la piste.

Piastri ne sera cependant pas seul à tester les fonctions d’Alpine sur le circuit de Yas Marina, car Alonso et Ocon seront également présents.

Le couple de pilotes actuel et 2022 d’Alpine sera en action sur les pneus 18 pouces de Pirelli qui seront introduits à partir de 2022, en utilisant le Renault RS18.

« En parallèle, alors qu’Oscar se familiarise avec la voiture actuelle, nous attendons déjà avec impatience 2022 avec nos pilotes actuels alors qu’ils expérimentent les nouveaux pneus 18″ pour l’année prochaine », a confirmé Rossi.

« C’est une bonne occasion pour nous d’apprendre en vue des défis de l’année prochaine sur tous les fronts.