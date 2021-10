Óscar Rivas, premier champion Bridgerweight de l’histoire

Dario Pérez

Montréal a accueilli hier matin le premier championnat du monde du soi-disant poids Bridger, une catégorie créée par la WBC pour réduire les écarts de poids lourds (certains méchants disent que soulever, ignorant le caractère caritatif des organisations de boxe actuelles), étant donné le tonnage des plus gros boxeurs. Les différences par rapport à la pesée précédente, de près de neuf kilos, ont rendu ce raisonnement évident dès le départ, donnant des ailes à cette grande majorité de personnes autour de la boxe qui s’interrogeaient sur la nécessité de cette catégorie néophyte.

Sur le plan sportif, quelque chose qui était vraiment un procès de troisième niveau, le Colombien résidant sur le lieu du combat Oscar Rivas (28-1, 19 KO) et le Canadien Ryan Rozicki (13-1, 13 KO), appelé trois semaines avant l’événement en remplacement de Brandon Jennings, proposait au moins des animations et des alternatives. Dès le premier tour, ils sont tous les deux allés au combat et la ceinture qui y est attachée, et Rozicki a eu du mal à atteindre la fin sur deux puissantes combinaisons consécutives du combattant le plus expérimenté.

Cependant, les actions ont été équilibrées avec, sans aller plus loin, un superbe troisième round du jeune américain, qui a réussi à enchaîner de nombreuses mains courbées à l’extérieur de la garde Rivas ; Il a repris le contrôle au milieu des douze épisodes convenus, ce qui, même s’il n’y ressemblait pas en raison de ses 34 ans, lui a donné un avantage car Rozicki, avec 100% de premières victoires, n’avait jamais atteint ce temps de combat effectif.

Rivas tira malicieusement et modifia son plan de combat, gérant la longue distance avec une main de plomb efficace qui fut remarquée dans la zone nasale de son adversaire, d’où le sang commença à couler. La chose la plus remarquable dans ce même tonique de combat était le point soustrait au Colombien au douzième quart, quelque chose qui semblait ne pas trop importer et avoir été presque un investissement après un manuel d’actions irrégulières : coups de tête, fentes, empoignades. , pousse, etc.

Enfin, les scores étaient favorables au trickster colombien avec des cartes de 116-111 et double 112-115