Òscar Rodríguez, la première recrue de Movistar pour 2022

23/09/2021 à 11h30 CEST

.

Oscar Rodriguez (Burlada, Navarre, 26 ans) est la première signature officielle de Movistar pour la saison 2022, après avoir signé un contrat de deux ans avec la structure dirigée par Eusebio Unzue.

Élevé dans la carrière du Club Ciclista Villavés et forgé pour le professionnalisme dans le Lizarte, Oscar Rodriguez il a un profil grimpant, mais adaptable à tous types de terrains, y compris le contre-la-montre.

Sa présentation au grand public, dans les rangs de Murias, est intervenue lors de sa deuxième année pro, avec le triomphe remporté sur les pistes dures de La Camperona lors de La Vuelta 2018.

En 2019, il a terminé deuxième de la Vuelta a Burgos et a frôlé le top 20 de la Vuelta, ce qui lui a ouvert les portes du World Tour avec Astana, où il a rencontré le Giro et d’autres tours de catégorie supérieure tels que Dauphiné, Tirreno ou Tournée des Emirats Arabes Unis. En 2021, il est deuxième au Mont Ventoux et troisième en Occitanie.

“Je suis très content de mon arrivée chez Movistar. C’est une équipe que n’importe quel coéquipier que j’ai eu, aussi bien dans les écoles au Club Ciclista Villavés qu’en amateur dans l’équipe de Lizarte, aurait aimé aller. C’est aussi l’équipe à domicile , une équipe avec tant d’histoire… Je suis si heureux “, a-t-il déclaré Rodriguez.

Le Navarrais se remet maintenant de la chute qu’il a subie lors de la Vuelta, en faisant des exercices de rééducation pour renforcer son genou gauche.

“Mon désir principal pour ces prochaines années est de performer à un bon niveau et d’essayer d’aider mes coéquipiers, tandis que, lorsque j’ai des opportunités, d’essayer de disputer des courses et de remporter une victoire. Surtout, qu’ils soient satisfaits de mon travail, pour quoi je vais offrir tout mon engagement, être le plus professionnel possible », a-t-il déclaré.