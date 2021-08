Óscar Salguero décroche la quatrième médaille pour l’Espagne : une autre médaille d’argent

La piscine est synonyme de médaille pour l’Espagne. Trois des quatre récoltés lors de ces Jeux de Tokyo sont venus nager et tous ont été d’argent. Le dernier a été obtenu par Óscar Salguero au 100 mètres brasse dans la catégorie SB8, qui rejoint ceux obtenus mercredi par Miguel Luque et Toni Ponce.

Salguero a été constant tout au long du test, passant en deuxième position pour le 50 mètres et garder cette place dans le dernier lancer pour arrêter l’horloge à 1: 09.91. Un temps que seul le nageur russe Andrei Kalina a amélioré, l’or après avoir réalisé un record de 1: 07.24. Alors que le bronze a fini par être le chinois Guanglong Yang avec un temps de 1: 10.48.

“Je suis très excité. Ça a été deux années très dures, psychologiquement parlant. Cela m’a coûté cher. Ce n’était pas mon meilleur test, mais aux Jeux, la marque n’a pas d’importance mais la couleur de la médaille. Je me suis jeté avec une énorme pression et des insécurités, mais j’ai tout donné pour y parvenir “avoua un Salguero épuisé.

Malgré sa jeunesse – il n’a que 23 ans -, il s’agit de sa deuxième médaille aux Jeux paralympiques. À Rio 2016, il a également remporté l’or au 100 mètres brasse. Une distance sur laquelle il a été proclamé champion du monde à Mexico 2017 et champion d’Europe à Dublin 2018. Le Catalan, né sans avant-bras droit en raison d’une malformation congénitale et a fait ses premiers pas dans l’équipe de natation AXA Paralympic Promises, il combine le sport avec ses études de médecine à l’Université autonome de Barcelone.

Programme du vendredi

Ce vendredi, de nouveaux sports seront publiés, tels que tir à l’arc (Carmen Rubio, à 02:00 heures espagnoles), aviron (Javi Reja, 02h30 et quatre avec barreur, 04h30), judo (Sergio Ibáñez, 03:30), musculation (Loida Zabala, 06h00), Athlétisme (Xavi Porras, 11h30) et tennis de chaise (à partir de 04h00). De plus, à l’aube, le derniers matchs de la phase de poules de tennis de table -les quarts de finale auront lieu à partir de 09: 00- et la série de natation aura lieu (María Delgado, Íñigo Llopis, Sergio Martos, Michelle Alonso, Marta Fernández, Ari Edo et María Delgado), dont les finales commenceront à 10h00. Les cyclistes Ricardo Ten et Eduardo Santas (06:00) et nos deux équipes de basket-ball joueront à nouveau, le masculin contre la Colombie (07h30) et le féminin contre la Chine (10h00).