Óscar Tigreros perd au repêchage du combat

in

Óscar Tigreros a fait de mauvais débuts aux Jeux Olympiques de 2020. Le Colombien a perdu contre l’Indien Ravi Kumar Dahiva. Son rival l’a battu avec un 13-2 retentissant, donc toute chance de médaille d’or était perdue pour lui. L’inexpérience a coûté et son adversaire a profité des faiblesses que Tigreros a montrées et avec quelques conseils de son entraîneur il l’a assommé.

Dahiva lui-même a battu le Bulgare Georgi Vangelov et pour cette raison, le Colombien l’a affronté au repêchage. Vangelov, 28 ans, a été médaillé de bronze aux Championnats d’Europe 2016 et avec une taille de 1,65, il mesurait plusieurs centimètres de plus que son adversaire qui mesure 1,57.

Le combat a commencé par la supériorité pour le Bulgare qui a rapidement grimpé de quatre à zéro. La technique de l’adversaire était de profiter de sa taille et de l’inexpérience du Colombien qui a fait des erreurs qui lui ont fait perdre des points à cause des pénalités.

Au deuxième tour, Vangelov a pris plus d’avantage sur le tableau d’affichage avec des mouvements de notation et de l’autorité contre son rival. Au final, il lui suffisait de chronométrer intelligemment et d’attendre la fatigue pour mener le Colombien à la défaite. Donc c’était ça.

Tigreros n’a pas pu supporter la pression des Bulgares et dans les dernières secondes, il a mis le dos au sol, donnant la victoire à Vangelov avec un gros 4-13. Tigreros, qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux sud-américains et panaméricains de la jeunesse, a perdu l’occasion de se battre pour la médaille de bronze.