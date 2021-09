in

Le champion WBC des super-plumes, Oscar Valdez, est prêt pour l’épreuve de force contre Robson Conceição ce vendredi à Tucson. Les matchs Valdez-Conceição et Gabriel Flores Jr.- Luis Alberto López seront diffusés en direct et exclusivement le VENDREDI sur ESPN + à 22 h HE / 19 h HP

(ESPN +, 22 h HE / 19 h HP)

Oscar Valdez 130 lb vs. Robson Conceiçao 129,6 lb

(Titre mondial WBC Super Featherweight – 12 rondes)

Juges : Stephen Blea, Omar Mintun et Chris Tellez

Arbitre : Tony Zaino

• Gabriel Flores Jr. 129,6 lb vs. Luis A. López 128,4 lb

(Jr. Léger – 10 tours)

(ESPN +, 18 h 15 HE / 15 h 15 HP)

• Ensemble Nakatani 111,4 lb vs. Ange Acosta 112 lbs

(Titre mondial WBO des poids mouches – 12 tours)

• Xander Zayas 151,8 lb vs. José Luis Sánchez 151.6 lbs

(Poids moyen junior – 6 tours)

• Lindolfo Delgado 141,6 lb vs. Miguel Zamudio 140,8 lb

(Jr. Welterweight – 8 tours)

• René Tellez Girón 132,2 lb vs. Eduardo Garza 132,6 lb

(Jr. Léger – 8 tours)

• Omar Aguilar 142,6 lb vs. Carlos Manuel Portillo 141,6 lb

(Jr. Welterweight – 8 tours)