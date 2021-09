https://www.androidauthority.com/newsletters/da-september-3-2021/ il y a 16 minutes Salut ! Batterie rechargée, et merci à Nick pour la couverture. Avec le jour férié de lundi, j’enverrai une version plus courte et plus douce que jamais pour commencer la semaine. Le vaisseau spatial principal de Virgin Galactic, SpaceShipTwo, est désormais immobilisé dans l’attente d’enquêtes (.). Pourquoi? Eh bien, […] More