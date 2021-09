Oscar Valdez bat Robson Conceicao dans un possible braquage

in

Oscar Valdez n’était pas aussi dominant vendredi soir que lors de son combat précédent, mais il a tout de même dominé Robson Conceicao dans leur combat pour le titre des super poids plume.

Invaincu Valdez a surmonté un démarrage lent, a comblé l’écart du tableau de bord et a remporté par décision unanime l’événement principal d’un undercard de sept combats au Casino Del Sol AVA Amphitheatre à Tucson, Arizona, la ville natale d’adoption de Valdez. , né au Mexique. Les juges Stephen Blea (117-110), Omar Mintun (115-112) et Chris Tellez (115-112) ont favorisé l’effort de Valdez contre Conceicao, le médaillé d’or olympique du Brésil en 2016.

El previamente invicto Conceicao (16-1, 8 KOs) dio un paso significativo en la competencia contra Valdez (30-0, 23 KOs), quien sorprendió al ex campeón y compatriota Miguel Berchelt por nocaut en el décimo asalto en una actuación que definió sa carrière. 20 février à Las Vegas. C’était une étape trop raide, alors que Valdez luttait contre la controverse d’avant-combat liée à son échec à un test de dépistage de drogue améliorant les performances le mois dernier et a défendu avec succès sa couronne WBC de 130 livres pour la première fois.

Un Conceicao fatigué a commencé plusieurs corps à corps au cours du douzième tour et n’a pas lancé beaucoup de coups durs pendant ces trois minutes. Valdez n’a pas non plus décroché beaucoup de coups de poing lors du dernier tour, mais il était l’agresseur. Valdez a appuyé sur l’action lors du onzième tour. Il n’a pas décroché beaucoup de coups nets, mais Conceicao n’a pas lancé beaucoup de coups pendant ces trois minutes.

Un crochet du gauche de Conceicao a déséquilibré Valdez dans les 20 secondes suivant le 10e round. La main droite de Valdez a frappé Conceicao 45 secondes après le début du 10e round. Valdez a traversé la main droite de Conceicao avec 40 secondes à jouer au 10e tour. Un crochet du gauche de Valdez a soutenu Conceicao avec environ 15 secondes à jouer au 10e tour.

L’arbitre Tony Zaino a déduit un point de Conceicao pour avoir frappé Valdez derrière la tête avec 1:44 à jouer au neuvième tour. Conceicao a décroché des coups de poing consécutifs avec moins de 30 secondes à jouer au neuvième tour, mais a raté sauvagement avec une main droite peu de temps après.

Avec un peu plus de 40 secondes à jouer au huitième tour, Valdez a décroché un crochet gauche sur le corps de Conceicao. Valdez a ajouté une autre gauche au corps de Conceicao environ 15 secondes plus tard. Le crochet gauche de Valdez sur la poitrine de Conceicao a été l’un des coups les plus efficaces du champion en titre du septième tour.

Valdez a cloué Conceicao avec un crochet gauche avec un peu plus d’une minute à jouer au sixième tour. Une main droite de Valdez a atterri juste avant la fin du sixième tour. Valdez a renversé la tête de Conceicao avec un jab à seulement 20 secondes au cinquième tour. Conceicao a atterri avec un crochet gauche un peu plus d’une minute après le cinquième tour.

Avec un peu moins de 50 secondes au compteur au cinquième tour, Conceicao a frappé Valdez avec un crochet gauche, a évité la main droite de Valdez et s’est rapidement moqué de l’échec de Valdez. Conceicao a battu Valdez avec un uppercut droit à seulement 1:15 au quatrième tour. La main droite de Valdez a secoué Conceicao 25 ​​secondes après le troisième tour. Conceicao a attrapé Valdez avec une contre-attaque à 2:05 du troisième tour.

Valdez a percé Conceicao avec un gauche au corps avec un peu plus de 1:05 à jouer au deuxième tour. Conceicao s’est connecté avec une combinaison droite-gauche avec un peu moins de 40 secondes restantes au deuxième tour. Conceicao est revenu avec un crochet gauche au corps et un crochet gauche au-dessus environ 10 secondes plus tard.

Valdez a décroché un jab puissant avec environ 25 secondes à jouer au premier tour. Conceicao a passé la majeure partie de ce premier tour à essayer de mettre en place son propre jab contre le plus petit Valdez. Leur combat pour le titre de 130 livres s’est déroulé vendredi soir malgré le test positif de Valdez pour la phentermine le mois dernier lors d’un test administré par la Voluntary Anti-Doping Association. La phentermine, un stimulant interdit par VADA en compétition et hors compétition, a été détectée dans les échantillons « A » et « B » de Valdez fournis le 13 août.

La commission sportive de la tribu Pascua Yaqui a approuvé la demande de licence de Valdez parce que toutes les commissions étatiques et tribales des États-Unis qui sont affiliées à l’Association des commissions de boxe adhèrent aux normes de l’Agence mondiale antidopage. L’AMA autorise la phentermine “hors compétition” tant qu’elle n’est pas détectée après 23h59 heure locale la veille d’un événement.