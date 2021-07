Oscar Valdez défendra son titre mondial contre Robson Conceição au Casino Del Sol de Tucson LIVE sur ESPN +

TUCSON, Arizona. (20 juillet 2021) – Le champion mexicain Oscar Valdez a été l’auteur d’un KO flétri en février de Miguel Berchelt pour être sacré champion du monde des super poids plume de la WBC. Pour sa première défense de titre, le double olympien invaincu rentrera chez lui dans le désert.

Valdez (29-0, 23 KOs) tentera d’aller 30 sur 30 contre le médaillé d’or olympique brésilien invaincu Robson Conceição le vendredi 10 septembre depuis l’AVA Amphitheatre au Casino Del Sol à Tucson, Arizona.

Originaire de Nogales, au Mexique, Valdez a déménagé à Tucson lorsqu’il était enfant et y a passé ses années d’école primaire avant de retourner au Mexique.

Dans le co-métrage de 10 rounds, le poids léger junior invaincu Gabriel Flores Jr. de Stockton, en Californie, affrontera le vétéran mexicain Luis Alberto Lopez. Le Valdez vs. Conceição et Flores Jr. vs. López sera diffusé en direct et exclusivement sur ESPN + à 22 h HE / 19 h HP.

Dans une promotion Top Rank, les billets à partir de 25 $ seront mis en vente le mardi 27 juillet à 10 h HNR et peuvent être achetés en visitant Etix.com.

“Oscar Valdez sort le meilleur spectacle de sa carrière et il veut réaliser une performance spectaculaire devant les grands fans de Tucson”, a déclaré le légendaire promoteur de Top Rank, Bob Arum. “Conceição attendait cette opportunité depuis qu’il est devenu professionnel, et l’ayant promu tout au long de sa carrière, je sais qu’il sera à son apogée. Nous avons un grand combat de co-longueur, car le jeune Flores veut montrer qu’il est un concurrent à suivre, et il peut le faire en battant le dur mexicain Luis Alberto López ».

Valdez a consolidé son statut d’un des visages de la boxe mexicaine avec son KO au 10e round contre le champion vétéran Berchelt. Il a une fiche de 8-0 dans les combats pour le titre mondial, dont six défenses pour le titre mondial WBO des poids plumes qu’il a remporté en juillet 2016. Valdez et Conceição se sont battus en tant que fans dans le combat pour la médaille d’or des Jeux panaméricains à partir de 2009, Conceição l’emportant par un seul point. . Valdez est devenu professionnel près de quatre ans avant Conceição (16-0, 8 KO), qui est entré dans l’histoire en tant que premier boxeur brésilien à remporter l’or olympique. Originaire de Bahia, Conceição a fait ses débuts professionnels en novembre 2016 sur le Manny Pacquiao vs. Jessie Vargas et a éliminé quatre de ses cinq premiers ennemis. En octobre dernier, il a survécu à un renversement précoce pour battre Louie Coria par décision unanime. Il a combattu pour la dernière fois le 10 avril à Tulsa et a éliminé Jesús Antonio Ahumada au septième tour.

“Je suis très excité de me battre dans ma deuxième maison, Tucson, Arizona, où j’aurai ma première défense du titre mondial WBC des super-plumes”, a déclaré Valdez. «Cela me motive de savoir que je défendrai le titre devant mes amis et ma famille, et je serai prêt à tout risquer et à mourir dans la ligne, comme dans tous mes combats. Je viens donner un grand spectacle à mes gens, et j’ai hâte de les voir le 10 septembre.”

Conceição a déclaré : « J’ai attendu toute ma vie cette opportunité et c’est pourquoi je m’entraîne avec une grande détermination. Je représenterai ma famille et le Brésil. J’ai déjà remporté une médaille d’or pour mon pays et maintenant je vais remporter un titre mondial. Avec beaucoup de détermination, je vais réaliser une belle performance. Ce sera un vrai spectacle ! ».

Flores (20-0, 7 KO) est entré dans l’histoire en 2017 lorsqu’à 16 ans, il est devenu le plus jeune combattant à signer un contrat promotionnel avec Top Rank. Il est allé 3-0 en 2020, y compris une décision sur Matt Conway sur l’undercard Deontay Wilder contre Tyson Fury II. Flores a joué trois fois à l’intérieur de “La Burbuja” du MGM Grand Las Vegas, marqué par un KO au sixième tour de l’ancien challenger pour le titre mondial Jayson Velez en février. López (22-2, 12 KO), de Mexicali, au Mexique, a remporté cinq combats consécutifs depuis sa défaite par décision en 2019 contre Rubén Villa. Il a remporté sa victoire emblématique en juillet dernier avec une décision partagée contre Andy Vences.

“C’est la prochaine étape sur mon chemin vers un titre mondial, et je vais battre Lopez de manière convaincante”, a déclaré Flores. “Je vais prouver une fois de plus que je suis prêt pour le prochain niveau.”

Lopez a déclaré: “J’apprécie le marieur Brad Goodman et Top Rank pour l’opportunité de combattre Gabriel Flores Jr. Je sais qu’il sera prêt à tout donner le 10 septembre, mais moi aussi, et je ne garantis que le meilleur de moi-même . Je suis un homme de peu de mots, et je laisserai mes actions parler à l’intérieur du ring.”

Les combats préliminaires seront diffusés en direct et exclusivement sur ESPN +, et mettront en vedette le champion du monde WBO poids mouche invaincu du Japon Together Nakatani (21-0, 16 KOs) défendant son titre contre l’ancien champion du monde portoricain Ángel “Tito” Acosta (22- 2, 21 KO). Nakatani, qui n’a jamais combattu en dehors du Japon, a éliminé le concurrent philippin Giemel Magramo en huit rounds en novembre dernier pour remporter le titre mondial vacant. Ancien champion japonais des poids mouches, Nakatani a remporté quatre combats consécutifs par arrêt. Acosta, qui a réussi trois défenses pour la couronne WBO junior des poids mouches, a remporté deux combats depuis une défaite controversée au dernier tour aux mains d’Elwin Soto. Acosta menait les trois tableaux de bord lorsqu’il a été arrêté sur ses pieds au début de la ronde.

Les préliminaires ESPN + verront également l’espoir portoricain invaincu Xander Zayas (9-0, 7 KO) faire ses débuts à 154 livres dans un combat en six rounds. Zayas affrontera un adversaire qui sera nommé chez les poids moyens juniors.

De plus, la sensation légère Raymond Muratalla (12-0, 10 KO) sera également en action dans un affrontement en huit rounds.

Également prévu pour apparaître dans des combats de huit rounds: l’olympien mexicain de 2016 et maintenant l’espoir des poids welters juniors Lindolfo Delgado (12-0, 11 KOs), le poids léger junior montant René Telléz Girón (15-1, 9 KOs) et l’artiste KO junior poids welters Omar Aguilar. (21-0, 20 KO).