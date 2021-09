Oscar Valdez et Robson Conceicao face à face à Tucson

TUCSON, Arizona (8 septembre 2021) – Le champion du monde WBC des super poids plume, Oscar Valdez, né à Nogales, au Mexique et élevé à Tucson, en Arizona, est prêt pour un retour à la maison à guichets fermés. Valdez est l’auteur d’un éliminatoire de l’année contre Miguel Berchelt en février et tentera de défendre avec succès son titre pour la première fois contre le médaillé d’or olympique brésilien invaincu Robson Conceicao (16-0, 8 KOs) vendredi soir dans l’amphithéâtre AVA au Casino Del Sol à Tucson.

Dans le co-métrage de 10 rounds, le pesp junior léger invaincu Gabriel Flores Jr. (20-0, 7 KO) fera face à son test le plus difficile à ce jour contre le vétéran mexicain Luis Alberto López (22-2, 12 KO). Lors de son dernier combat, Flores, la fierté de Stockton, en Californie, a éliminé l’ancien challenger pour le titre mondial Jayson Velez en six rounds. Lopez a remporté cinq victoires de suite et est surtout connu pour la décision partagée de l’année dernière contre Andy Vences dans l’un des meilleurs combats d’action de 2020.

Les matchs Valdez-Conceição et Flores-Lopez seront diffusés en direct exclusivement vendredi sur ESPN + à 22 h HE / 19 h HP.

Voici ce que les combattants avaient à dire lors de la conférence de presse finale :

• Oscar Valdez

«Je me sens béni d’avoir l’opportunité de monter sur le ring le 10 septembre. Je suis très reconnaissant à Top Rank, la Commission de la tribu Pascua Yaqui d’avoir permis à ce combat de continuer, et je viens d’être très concentré. Venir ici dans ma résidence secondaire à Tucson signifie beaucoup pour moi. Les gens savent que mes deux derniers combats se sont déroulés sans fans à cause de COVID-19 et quelle meilleure façon de revenir en tant que champion que devant mon peuple avec tout le Sonora et l’Arizona ici? Je suis surexcité. Je me suis beaucoup concentré sur ne rien regarder de négatif là-bas. Ça a été un peu difficile, je ne peux pas mentir, mais c’est ce que nous devons traverser. C’est ce que ça va être ».

“C’est à ce moment-là que vous réalisez qui sont les vraies personnes autour de vous, qui vous sont fidèles et vous soutiennent. Je me rends compte que ma famille est numéro un et mon équipe aussi. Je dois remercier tous les membres de mon équipe, {y compris} mon manager, Frank Espinoza, et mon entraîneur, Eddy Reynoso. Mon père a toujours été avec moi. Juste tous ceux qui m’ont soutenu pendant ces moments difficiles parce que ça a été difficile. Ils m’ont soutenu et nous savons que nous n’avons rien fait de mal. Nous allons être très concentrés pour ce combat. »

«Notre combat amateur a été un combat serré, mais j’ai perdu. J’ai toujours pris mes pertes très au sérieux. Tout le monde déteste perdre et je suis l’un d’entre eux. Je suis un mauvais perdant. Maintenant que j’ai l’opportunité de le combattre en tant que professionnel, je prends ce combat très au sérieux comme tous les combats. Je défends mon titre, et je vais faire tout ce qu’il faut et tout ce que je dois faire pour défendre mon titre et venger ma perte. »

• Robson Conceicao

«Quand je l’ai combattu {en tant que fan}, ce fut un combat difficile. Je me suis battu contre lui et ses fans, et il m’a beaucoup motivé et m’a rendu heureux. Ici, nous avons le même. Je vais me battre contre deux adversaires, lui et ses fans… De la même manière je serai le vainqueur ».

“C’est un moment très important pour moi, le moment le plus important de ma vie. Je suis heureux d’être ici et pas seul. Je suis là pour les supporters brésiliens, pour ma famille, mon équipe, et nous serons formidables ».

« Sur le problème du champion, ce qui est fait est fait. Il n’y a pas d’explication, mais je suis ici pour faire de mon mieux et mener le plus grand combat de ma vie.”