Óscar Valdez pourra défendre sa Coupe du monde malgré un test positif

Décision controversée, au moins, autour de Oscar Valdez (29-0, 23 KO). Le boxeur mexicain de 30 ans pourra enfin défendre la Coupe du Monde WBC super poids plume, le 10 septembre, contre Robson Conceiçao (16-0, 8 KO et champion olympique à Rio 2016) après avoir été testé positif à la fermentine lors d’un contrôle réalisé le 13 août.

Valdez, dans le cadre du dispositif antidopage volontaire, a été contrôlé positif à cette substance dans l’échantillon A et dans l’échantillon B, ouverts ce jeudi, pour la même substance. La Fermentine stimule le système nerveux et aide à perdre du poids. Pour cette raison, une audition a été organisée jeudi dernier, au cours de laquelle l’équipe mexicaine a fait valoir que la substance est entrée accidentellement dans son corps “en buvant du thé”. Aussi, dans un autre contrôle le 30 août, le champion était débarrassé de toute substance interdite.

La raison du doute pour donner le OK à son combat ou non était dans la disparité des critères. L’Agence mondiale antidopage autorise l’utilisation de cette substance hors compétition. Pendant ce temps, l’Agence volontaire antidopage n’autorise pas son utilisation et c’est pourquoi il a ouvert le fichier. Le dernier mot était entre les mains de la tribu Yaqui, en Arizona. Le combat se déroule dans le Casino del Sol, un complexe situé sur des terres tribales, ce qui permet à la tribu de ne pas suivre les lois de l’État et d’avoir les siennes. A) Oui, Sa commission a permis ce jeudi à la dernière minute aux Etats-Unis que le combat se poursuive.

La décision a suscité une vive polémique

Comme prévu, la décision de la Yaqui Tribe Athletic Commission a suscité une controverse, qui s’est manifestée sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont donné leur avis, mais les boxeurs qui ont préféré réchauffer d’anciennes querelles se démarquent. Devin Haney, champion du monde WBC des poids légers (Teófimo López est le plus haut monarque de cette division et de cet organisme), a publié un tweet avec des emojis en référence claire à l’affaire. Ryan Garcia, qui a démissionné de la Coupe du monde intérimaire WBC de la division en raison de problèmes de santé mentale, a pris le gant et l’a défié pour un match. García et Valdez partagent une équipe (Eddy Reynoso les entraîne) et cela a allumé Ryan.

Eddy Reynoso, considéré comme le meilleur entraîneur du moment, est au centre de la polémique, puisque ses haters en profitent pour le critiquer en se remémorant le fameux positif de Canelo Álvarez, qui a résolu que c’était dû à une contamination alimentaire. Malgré cela, Caleb Plant, le prochain rival du Mexicain, n’a pas hésité à rédiger plusieurs posts pour réchauffer le combat le 6 novembre. “Une peine. Certains veulent être si bons qu’ils trichent et d’autres veulent être si bons qu’ils ne le font pas. Ce n’est pas avoir confiance, c’est avoir peur. Canelo et Eddy Reynoso méritent la personne… de l’année. Ils sont tous suspects. Tout dans votre camp est fait intentionnellement. Ils ont les connaissances et l’expérience pour avoir le meilleur, mais les tacos, la viande ou le thé en sont la raison.“, a-t-il lancé. Álvarez n’a pas répondu, mais le combat qu’ils auront sûrement devient quelque chose de personnel.