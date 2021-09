Oscar Valdez révèle ce que Canelo Alvarez lui a dit après avoir appris qu’il avait été testé positif à la phentermine

in

Oscar Valdez a révélé que Canelo Alvarez l’avait rassuré “tout ira bien” après la révélation de son test de dépistage positif la semaine dernière.

Le champion WBC des super-plumes a été testé positif à la phentermine – un stimulant nerveux central.

Canelo et Valdez se sont battus ensemble dans le passé

Son équipe a insisté sur le fait que le Mexicain n’avait pas sciemment ingéré la substance avant sa défense contre Robson Conceicao le 10 septembre et prétendait croire qu’elle provenait d'”une tisane”.

Phentermine figure sur la liste des personnes interdites par VADA, mais VADA se contente de collecter les échantillons et de rapporter les résultats des tests. Ils n’appliquent pas les décisions – c’est le travail des différentes commissions de boxe.

Certaines commissions américaines adhèrent à la liste des interdictions VADA lorsqu’elles statuent sur de telles questions, mais d’autres suivent le code de l’AMA.

En vertu du code de l’AMA, la phentermine n’est interdite qu’« en compétition » – et la période « en compétition » ne commence que le jour du combat lui-même.

En tant que tel, la commission locale dans ce cas a autorisé Valdez à se battre quel que soit le test positif.

Canelo est le roi livre pour livre de la boxe

Valdez a remporté sa meilleure victoire en carrière en février en éliminant le champion de longue date Miguel Berchelt pour devenir un roi des deux poids.

Maintenant, certains boxeurs à travers le sport soulèvent non seulement des questions sur lui, mais aussi sur son camp.

Valdez fait partie de « l’équipe Canelo » de Reynoso, largement considérée comme l’une des plus grandes écuries de boxe aujourd’hui.

On pense que Reynoso est le favori pour l’entraîneur de l’année en 2021, ayant non seulement guidé Valdez vers une victoire époustouflante, mais aussi formé Ryan Garcia, Andy Ruiz Jr et le roi de la boxe Canelo lui-même.

En 2018, Canelo a reçu une interdiction de six mois après avoir été testé positif au clenbutérol et a dû reporter son match revanche avec Gennady Golovkin en conséquence.

Il a toujours insisté sur le fait que ce résultat de test était dû à de la viande contaminée au Mexique.

Un an plus tard, l’AMA a reconnu le problème au Mexique et a ainsi relevé le seuil autorisé.

La WBC a ensuite publié une déclaration insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une «confirmation de l’innocence» de Canelo.

Quoi qu’il en soit, dans certains quartiers, le mal était déjà fait en termes de réputation du gymnase de Reynoso.

Maintenant, deux ans plus tard, la situation avec Valdez a ravivé de telles discussions et il a révélé que Canelo lui avait même donné des mots de réconfort le jour où on lui a dit qu’il avait été testé positif.

Valdez a déclaré à ESPN: “Nous n’avons pas beaucoup parlé, le même jour, tout le monde a vu mon visage quand ils m’ont dit que je revenais positif.

« Tout le monde a senti que vous le savez.

« Et j’ai immédiatement, nous avons immédiatement arrêté l’entraînement et tout le monde a vu ma déception. J’étais choqué.

« Il s’approche de moi et me dit : ‘Tout ira bien, la vérité éclatera. Vous savez, ne vous inquiétez pas. Nous connaissons tous la façon dont vous travaillez, la façon dont vous vous entraînez, nous savons tous que vous êtes un combattant propre.

Concernant la perception de son camp, Valdez a ajouté : « C’est injuste pour tout le monde. Pour tout le monde dans le gymnase.

« C’est très injuste pour quelqu’un comme Andy Ruiz. Très injuste pour quelqu’un comme Ryan Garcia.

“Mon nom ne sera jamais clair à 100% parce que beaucoup de gens l’utiliseront toujours contre moi.

« Peut-être parce qu’ils ne m’aiment pas ou peut-être parce qu’ils croient vraiment que j’essaie de tricher. Ou quelles que soient les raisons.

“Ils vont toujours dire, ‘Ouais, il a triché.'”

