Oscar Valdez signe un nouveau contrat multi-combats avec Top Rank

LAS VEGAS – Le champion du monde des super-plumes WBC invaincu Oscar Valdez, la fierté de Nogales, au Mexique, a signé un nouvel accord promotionnel multi-combats avec Top Rank.

Valdez (29-0, 23 KO), double olympien mexicain, est devenu professionnel avec Top Rank après les Jeux olympiques de Londres en 2012 et poursuit un partenariat qui l’a vu remporter des titres mondiaux dans deux catégories de poids et devenir l’un des visages de Meilleur classement sur ESPN.

Un ancien champion du monde poids plume WBO, Valdez, 30 ans, a battu toutes les chances et a lancé un chef-d’œuvre brutal lors de son dernier combat, éliminant Miguel Berchelt lors d’une confrontation historique entre les Mexicains pour remporter le titre mondial WBC des super poids plume. Valdez devrait revenir cet automne sur une plate-forme ESPN.

Valdez a déclaré : « Je suis fier de faire partie de la famille Top Rank. Je tiens à remercier Bob Arum et Todd duBoef pour leur confiance en mes capacités. Je ne vais pas vous frauder. Je tiens également à remercier mon manager, Frank Espinoza, pour m’avoir obtenu beaucoup. C’est un moment merveilleux dans ma carrière et je suis reconnaissant à Dieu pour mes bénédictions.”

« C’est un plaisir de promouvoir un jeune athlète comme Oscar Valdez. C’est un vrai gentleman qui est reconnaissant de l’aide que nous lui avons apportée et qui travaille en collaboration avec l’entreprise pour le bénéfice mutuel des deux parties », a déclaré le légendaire promoteur de Top Rank, Bob Arum. “J’ai beaucoup aimé Oscar depuis le moment où nous l’avons signé et je suis fier de tout ce qu’il a accompli. Je tiens à remercier Frank Espinoza, un manager fantastique qui a contribué à aider Oscar à en arriver là. »

Espinoza a ajouté : « Nous sommes ravis que Top Rank et Oscar Valdez poursuivent ce qui a été un partenariat long et fructueux. Bob Arum et Todd duBoef reconnaissent Oscar comme un combattant spécial qui a toutes les caractéristiques pour devenir l’un des grands combattants de tous les temps. Oscar a la discipline et la passion nécessaires pour atteindre les plus hauts niveaux du sport. Nous sommes très fiers de ce qu’Oscar a accompli jusqu’à présent, et nous sommes convaincus qu’il ravira les fans de boxe avec des combats plus excitants et mémorables.”

Valdez a été impliqué dans bon nombre des batailles de ring les plus folles de cette génération, participant à des guerres de championnat en 12 rounds contre des combattants comme Genesis Servania et Miguel Marriaga. Sa victoire en mars 2018 contre Scott Quigg représente l’un des grands exploits de la boxe.

Quigg a cassé la mâchoire de Valdez au cinquième tour, et Valdez a terminé le combat pour obtenir une victoire décisive. Après six défenses de son titre mondial des poids plume, il a pris du poids et a jeté son dévolu sur Berchelt, considéré comme le meilleur combattant à 130 livres. Underdog à environ 3 à 1, Valdez a éliminé Berchelt avec un crochet du gauche au 10e round pour consolider son statut de l’un des grands combattants de la boxe mexicaine moderne.