Oscars 2021: 4 étapes majeures des Oscars historiquement étranges

Étant donné que la 93e cérémonie des Oscars a eu lieu au milieu de la pandémie de Covid-19, le public était déjà préparé pour les changements et les perturbations dans les rythmes traditionnellement soutenus de la cérémonie. Mais alors que les Oscars 2021 ont bouleversé les choses en termes de programmation et de présentation, on peut soutenir que le plus grand bouleversement continue de se produire dans les catégories elles-mêmes, alors que le domaine des nominés évolue chaque année.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a rapidement augmenté son nombre de membres au cours des cinq dernières années, dans le but d’accroître la diversité au sein de ses rangs. Et en 2021, les quatre catégories d’acteurs en particulier ont présenté plus de nominés de couleur que jamais auparavant.

Dans la catégorie du meilleur acteur, Chadwick Boseman (Black Bottom de Ma Rainey), Steven Yeun (Minari) et Riz Ahmed (Sound of Metal) ont tous été nommés aux côtés du vainqueur Anthony Hopkins (The Father). Daniel Kaluuya et Youn Yuh-jun ont chacun remporté les Oscars de soutien pour Judas et le Messie noir et Minari, respectivement, Kaluuya battant son collègue acteur de Judas LaKeith Stanfield.

Pendant ce temps, la cinéaste Chloé Zhao est devenue l’une des grandes lauréates de la soirée. Son prix du meilleur réalisateur pour Nomadland a été l’une des nombreuses premières qui ont fait tourner les têtes parmi les prix de cette année – qui ont tous honoré les femmes et les créateurs de couleurs.

Chloé Zhao est la deuxième femme de l’histoire et la première femme de couleur à remporter l’Oscar du meilleur réalisateur

La catégorie du meilleur réalisateur de cette année était révolutionnaire avant même l’annonce des résultats. Zhao, qui a remporté l’Oscar de Nomadland, a été nominé aux côtés d’Emerald Fennell pour la jeune femme prometteuse, faisant de 2021 la première année où deux femmes ont été nominées pour le meilleur réalisateur. Et quand Zhao a gagné, elle est devenue la première femme de couleur à gagner ou même à être nominée pour l’Oscar de la réalisation, et la deuxième femme à gagner depuis que Kathryn Bigelow a gagné pour The Hurt Locker en 2010.

Zhao est également devenu la troisième personne asiatique à remporter le prix du meilleur réalisateur, après qu’Ang Lee ait remporté pour Brokeback Mountain en 2006 et Life of Pi en 2013, et Bong Joon-ho a remporté pour Parasite en 2020.

Mia Neal et Jamika Wilson sont devenues la première équipe de coiffure et de maquillage dirigée par les Noirs à remporter un Oscar

L’Oscar du meilleur maquillage et coiffure a toujours été attribué aux équipes blanches. Neal et Wilson, qui sont responsables du glamour trempé de sueur des looks du Black Bottom de Ma Rainey, ont fait un signe de tête à l’étape de leur victoire historique dans leur discours d’acceptation.

«Alors que nous brisons ce plafond de verre, je peux imaginer des femmes trans noires qui se tiennent ici, des sœurs asiatiques et latines et des femmes autochtones», a déclaré Neal, sous les applaudissements du public. «Et ce ne sera pas un jour inhabituel ou révolutionnaire. Ce sera tout simplement normal.

Emerald Fennell est la première femme en 13 ans à remporter le prix du meilleur scénario original

Les femmes ne sont pas étrangères aux courses de scénario des Oscars; Au fil des décennies, de nombreuses femmes ont été nominées ou gagnées dans les catégories Scénario adapté et Scénario original. Mais la victoire de Diablo Cody en 2008 pour le succès culte Juno n’a pas seulement stimulé ce qui semble rétrospectivement avoir été une réaction violemment misogyne dirigée contre elle et ses films; cela a apparemment fait sortir les femmes de la catégorie Scénario original pendant près de 15 ans.

Jusqu’à ce que, c’est-à-dire que la scénariste-réalisatrice Emerald Fennell déchiffre le code avec son scénario intelligent et subvertissant les tropes pour Promising Young Woman, mettant à nouveau les jeunes femmes sombrement satiriques au premier plan de la soirée des Oscars. (Là où ils ont sans doute toujours appartenu.)

Youn Yuh-Jung est devenu la première personne coréenne à gagner dans l’une des catégories d’acteur

Yuh-Jung Youn de Minari a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, faisant d’elle la première Coréenne à remporter l’une des quatre catégories d’acteur des Oscars. (Bien que Parasite, lauréat du meilleur film de l’année dernière, ait présenté des performances de nombreux grands acteurs coréens, il n’a reçu aucune nomination d’acteur.)

Interrogé plus tôt ce mois-ci par Deadline sur ce que c’était que d’être la première actrice sud-coréenne à être nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Youn a répondu: «Très stressant. J’étais juste très heureux d’avoir été nominé. Je n’ai même jamais rêvé d’être nominé pour un Oscar. Les gens seront très heureux pour moi si je gagne, mais c’est très stressant. Ce n’est pas comme si je représentais le pays en allant aux Jeux olympiques, mais j’ai l’impression de concourir pour mon pays. C’est stressant.”

Et quand elle a finalement remporté le prix, elle a prononcé un discours attachant dans lequel elle était heureuse d’offrir un rappel de tout ce stress aux personnes qui avaient le plus besoin de l’entendre: ses enfants.

«Je tiens à remercier mes deux garçons, qui m’ont fait sortir et travailler», a-t-elle déclaré. “C’est le résultat, parce que maman a travaillé si dur.”