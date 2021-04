Oscars 2021: Briser les nominés du meilleur film: Minari, The Father, Nomadland et autres

Le prix le plus prestigieux aux Oscars est le trophée du meilleur film, et chaque année, entre cinq et 10 films se disputent le prix. Ce qui rend le concours intéressant, c’est qu’il n’y a pas de règles établies sur ce qui constitue une «meilleure» image. C’est juste le film (pour le meilleur ou pour le pire, selon l’année) qu’Hollywood désigne comme son porte-étendard.

Le film qui gagne représente le point de vue de l’industrie cinématographique américaine sur ses réalisations dans le présent et ses aspirations pour l’avenir.

En cette année étrange et étrange – avec une pandémie qui fait des ravages dans l’industrie cinématographique et de grandes questions qui se profilent sur l’avenir des théâtres et du streaming – il est peut-être surprenant que les huit nominés au meilleur film de 2021, dans l’ensemble, soient assez bons.

Le film le plus nominé dans l’ensemble porte sur la politique, les affaires et l’histoire d’Hollywood – pas de surprise, puisque l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (l’organisation professionnelle qui distribue les Oscars) a tendance à aimer les films sur les films. Deux films sont centrés sur des personnages qui ont du mal à conserver une partie d’eux-mêmes au milieu de la perte de mémoire et de perte auditive, respectivement.

Deux autres films explorent la politique et l’activisme de la fin des années 1960, l’un se concentrant sur une affaire judiciaire et l’autre sur un assassinat sanctionné par l’État. Il y a un thriller de vengeance mordant et satirique dans le mélange. Et enfin, deux films explorent la promesse et le péril du rêve américain: l’un sur une famille de Coro-Américains dans le Missouri des années 1980 et l’autre se déroulant dans l’Ouest contemporain.

Dans la perspective des Oscars retardés de deux mois le 25 avril, le personnel de Vox examine tour à tour chacun des nominés du meilleur film. Qu’est-ce qui rend ce film attrayant pour les électeurs de l’Académie? Qu’est-ce qui le rend emblématique de l’année? Et devrait-il gagner? Nous publierons une table ronde pour chacun des nominés à l’approche de ces Oscars les plus inhabituels, dans une année des plus inhabituelles.

– Alissa Wilkinson, critique de cinéma Vox

Le procès du Chicago 7: Nos sentiments mitigés sur le film et son réalisateur Aaron Sorkin, ont expliqué



Le drame historique de la salle d’audience ressemble à un film oscarisé classique. Va-t-il gagner?

Mark Rylance et Eddie Redmayne dans The Trial of the Chicago 7.Niko Tavernise / Netflix

Les Oscars 2021 seront diffusés en direct le dimanche 25 avril sur ABC.