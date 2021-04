Oscars 2021: comment regarder les films nominés aux Oscars en streaming

Jeune femme prometteuse

La jeune femme prometteuse met en vedette Carey Mulligan. Elle joue Cassie, une femme essayant de faire face à la mort de sa meilleure amie. Al Monroe (Chris Lowell) a agressé sexuellement l’amie de Cassie, Nina, alors qu’ils étaient à l’université et la vie de Nina a continué à s’envoler à cause de cela. Maintenant, Cassie passe ses nuits à faire semblant d’être ivre pour affronter des soi-disant «gentils gars» qui essaient de la ramener à la maison et de profiter d’elle. Le casting comprend un éventail d’acteurs comme Adam Brody, Bo Burnham et Max Greenfield. Le casting comprend également Laverne Cox et Alison Brie. Emerald Fennell a réalisé Promising Young Woman.

Promising Young Woman est en lice pour le prix du meilleur film, avec la meilleure actrice pour Carey Mulligan, et le meilleur montage de film, le meilleur réalisateur et le meilleur scénario original. Malheureusement, aucun service de streaming majeur n’a encore attrapé Promising Young Woman, donc le streaming Promising Young Woman n’est une option que sous forme de location ou d’achat. Cependant, tous vos services de vidéo à la demande (VOD) préférés l’ont disponible.

Location Jeune femme prometteuse sur Amazon