Oscars 2021: Comment regarder les nominés du meilleur documentaire

Les nominés aux Oscars 2021 pour le meilleur documentaire sont éclectiques, à la fois dans les sujets qu’ils abordent et dans le style dans lequel ils les abordent. Il y a une exposition brûlante d’un gouvernement corrompu. Il y a une histoire réfléchie sur l’apprentissage d’une pieuvre. Un film est une douce comédie sur les personnes âgées qui est aussi une sorte de thriller d’espionnage. La première est une histoire passionnante du mouvement activiste des personnes handicapées. Et l’une est une histoire personnelle étonnante d’une famille qui s’efforce de rester ensemble même face à l’incarcération et à l’épuisement bureaucratique sans fin.

Pris collectivement, les nominés montrent à quel point les méthodes de réalisation de films de non-fiction sont devenues riches. La vérité est toujours plus étrange que la fiction, mais les cinéastes qui façonnent la vérité en cinéma s’appuient sur l’art et l’imagination pour engager, surprendre et ravir le public.

Voici un guide des cinq nominés à l’Oscar du meilleur documentaire 2021 et comment vous pouvez les regarder.

Collectif

En 2015, un incendie dans une discothèque de Bucarest, en Roumanie, a tué 27 personnes – et dans les semaines qui ont suivi, 37 autres, en raison de conditions hospitalières scandaleusement inadéquates qui ont entraîné des infections chez les survivants. Collective, nommé en partie pour la discothèque, est un documentaire d’observation qui retrace les conditions et expose les énormes lacunes du système de santé roumain qui ont conduit directement à cette perte de vie supplémentaire. Le documentariste Alexander Nanau capture les mensonges racontés par les fonctionnaires du gouvernement lors des retombées de l’incendie; leurs actions ont finalement abouti à la chute du gouvernement, même si elle a été de courte durée.

Collectif se joue comme une épave de train effrayante et lente, une étude sur la façon dont un gouvernement incite ses citoyens à accepter des conditions qui seraient évitables sans la cupidité et la corruption. Dans sa seconde moitié, le film se concentre sur un nouveau jeune ministre de la Santé – Vlad Voiculescu, qui tente d’influer sur le changement – tout en montrant la bataille difficile et l’échec éventuel de son combat.

Comment le regarder: Collective diffuse sur Hulu et est disponible à la location ou à l’achat numérique sur des plates-formes telles que iTunes, Amazon, YouTube, Google Play et Vudu.

Camp Crip

Crip Camp commence comme un film sur un endroit: Camp Jened, un «camp d’été pour handicapés dirigé par des hippies», presque magique, comme l’explique très tôt Jim Lebrecht, co-réalisateur du film (et ancien campeur de Jened). Il devient bientôt la chronique d’un mouvement suscité par les jeunes dont la vie a été changée par leur passage à cet endroit.

Crip Camp montre comment la vision que les jeunes participants de Jened ont vécue au camp – à savoir que le monde pourrait aussi leur être ouvert – les a amenés à devenir des militants et des organisateurs communautaires. Le film est porteur et inspirant, une histoire de personnes travaillant ensemble à travers la difficulté et l’opposition pour changer le monde.

Comment le regarder: Crip Camp est en streaming sur Netflix.

L’agent taupe

Vous pourriez appeler The Mole Agent un film d’espionnage, mais c’est un film inhabituel – et inhabituellement poignant aussi. Le documentariste Maite Alberdi nous laisse entrer dans un peu de subterfuge alors que Sergio, un vieil homme chilien, est «choisi» comme un nouveau résident de la maison de retraite par le détective Romulo, qui a été engagé pour enquêter sur l’établissement.

Le travail de Sergio consiste à infiltrer la maison au nom du client de Romulo et à vérifier si la mère du client est maltraitée; pendant ce temps, les documentaristes suivent Sergio et observent les habitants de la maison, qui ne connaissent pas toute la vérité sur les raisons pour lesquelles Sergio est là. Le résultat est un film doux et surprenant, un mélange intéressant de faits et de fiction qui explore également la vie, les souhaits et les désirs des personnes âgées.

Comment le regarder: The Mole Agent est en streaming sur Hulu. Il est également disponible à la location ou à l’achat numériquement sur des plates-formes telles que iTunes, Amazon, YouTube, Google Play et Vudu.

Mon professeur de poulpe

Craig Foster était un cinéaste brûlé en 2010 lorsqu’il a trouvé un remède improbable à son épuisement: la plongée libre dans une forêt de varech sous-marine près du Cap, en Afrique du Sud. Sous l’eau, il a recommencé à se sentir vivant en observant les animaux et les plantes. Il a commencé à apporter ses caméras pour les filmer. Et puis il a rencontré une pieuvre.

Dans My Octopus Teacher, Foster raconte son histoire aux réalisateurs Pippa Ehrlich et James Reed, racontant son expérience extraordinaire sur fond de séquences qu’il a tournées sous le récif. Il suit la pieuvre pendant un an et forme une sorte d’amitié avec elle, la regardant attaquée par des prédateurs, se nourrissant d’animaux sauvages et l’abordant avec curiosité. En fin de compte, elle s’accouple, pond des œufs et meurt – un processus naturel – mais dans sa vie, Foster trouve un sens et une compréhension de notre fragilité créature sur Terre. C’est un film simple, mais pour les amateurs sous-marins, c’est un film spécial.

Comment le regarder: Mon professeur Octopus est en streaming sur Netflix.

Temps

Déchirant et passionné, Time est la chronique d’un amour différé et de la volonté de continuer que l’espoir peut fournir. Le film, qui a valu à Garrett Bradley le prix de réalisation à Sundance, suit Fox Rich, une femme qui a passé 21 ans à réclamer avec obstination la libération de son mari, Rob, de prison.

Depuis 1997, Rob purge une peine de 60 ans de prison pour un crime qu’il a commis dans sa jeunesse, dans lequel lui et Fox étaient tous deux impliqués. Pendant ce temps, elle élève leurs six enfants et devient une ardente défenseure du changement dans sa communauté – tout en réalisant des vidéos personnelles qui, prises ensemble, se sentir comme un journal de sa douleur et de son endurance. Le temps détaille sa lutte, démontrant comment l’incarcération de masse sépare constamment les familles noires en Amérique, ainsi que comment la bureaucratie et des siècles de fonctionnaire les récits cachent la vérité et la douleur de ces séparations.

Comment le regarder: Le temps passe sur Amazon Prime.

Les Oscars 2021 seront diffusés en direct sur ABC depuis Los Angeles le dimanche 25 avril.