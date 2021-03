Oscars 2021: Comment regarder les nominés du meilleur film de cette année

Huit films sont nominés pour le meilleur film aux Oscars 2021. Et dans une année des Oscars où les théâtres étaient en grande partie fermés et le cycle normal de la saison des récompenses a été perturbé par une pandémie, c’est un soulagement qu’ils soient tous au moins assez bons, et certains sont vraiment excellents. Parmi eux se trouvent des drames historiques, des adaptations de pièces de théâtre, des contes de vengeance tordus et des histoires du cœur déchirant des États-Unis. Tous valent la peine d’être regardés.

Donc, si vous cherchez à rattraper certains des meilleurs films de 2020 (et des deux premiers mois de 2021, grâce à la fenêtre d’éligibilité étendue des Oscars), voici où les trouver et pourquoi vous devriez.

Le père

Le père me rappelle un diamant, un film exquis à travers lequel la lumière se réfracte dans des directions imprévisibles. Florian Zeller dirige l’adaptation cinématographique de sa célèbre pièce sur un homme nommé Anthony (joué par Anthony Hopkins) qui devient confus et belliqueux lorsqu’il doit emménager dans l’appartement de sa fille Anne. Anne (Olivia Colman) l’a déplacé là-bas parce que sa démence s’aggrave et elle ne peut pas supporter l’idée de le mettre dans une maison de retraite.

Le film fait une boucle et double et joue des tours au public, d’une manière qui nous attire dans l’esprit d’Anthony. C’est à la fois fascinant et écrasant, avec certaines des meilleures écritures que j’ai vues cette année, et les performances de Hopkins et Colman (tous deux nominés aux Oscars également) sont exceptionnelles. Le père s’attarde longtemps après sa fin, remettant en question nos perceptions du monde et, plus fondamentalement, les unes des autres.

Comment le regarder: Le père joue dans les théâtres. Il sera disponible à la location numérique sur des plates-formes telles qu’Amazon Prime et iTunes à partir du 26 mars.

Judas et le Messie noir

Judas et le Messie noir est galvanisante, avec une énergie enivrante qui fait battre l’histoire en sursaut. La réalisatrice et co-scénariste Shaka King raconte l’histoire de Fred Hampton, 21 ans (joué par Daniel Kaluuya), le président charismatique de l’Illinois Black Panther Party, qui a été assassiné lors d’un raid à son domicile par la police et le FBI en décembre 4, 1969. Ce raid a été en partie permis par William O’Neal (Lakeith Stanfield), un informateur du FBI qui avait gravi les échelons des Black Panther pour devenir le chef de la sécurité du chapitre de l’Illinois et un membre de confiance du parti.

C’est un film électrisant, et il a remporté des nominations aux Oscars dans six catégories, dont une pour Kaluuya et Stanfield. Judas et le Messie noir évoque avec brio la texture et la teneur émotionnelle de l’époque, le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que vous-même – et de savoir que quelqu’un de puissant tourne le réticule sur vous.

Comment le regarder: Judas et le Messie noir joue dans les théâtres.

Mank

Mank mène le champ des nominés aux Oscars, avec 10 hochements de tête en tout. Et pas étonnant; à certains égards, c’est un film oscarisé classique, mais avec un avantage. Mank est l’histoire d’Herman J. Mankiewicz (joué par Gary Oldman), l’homme qui a co-écrit Citoyen Kane, qui est toujours largement considéré comme l’un des plus grands films de tous les temps. Il partage le crédit d’écriture pour Citoyen Kane avec le réalisateur, producteur et star du film, Orson Welles. Mankiewicz en vient à se rendre compte qu’il y a de grandes implications dans le monde réel dans le fonctionnement de l’industrie cinématographique, de la façon dont les travailleurs les moins payés luttent pour gagner leur vie à la façon dont les films qu’ils produisent peuvent déformer la vérité et profiter aux puissants. Citoyen Kane, au moins dans Mankest révélateur, est à parts égales son coup de vengeance et son plaidoyer pour l’expiation.

Mank le réalisateur David Fincher, travaillant à partir d’un scénario écrit par son père, Jack Fincher, fait un clin d’œil évident aux films de l’époque et Citoyen Kane Plus précisément. Mais si Mank rend hommage, il ne le fait pas servilement; le film n’est pas une lettre d’amour à Hollywood. Mank suggère que l’industrie exerce un pouvoir démesuré sur son public, mais pas toujours à bon escient ou à bon escient – et que dire la vérité tout en travaillant dans l’entreprise peut signifier que vous vous fâchez et que vous crachez, même si vous avez écrit le meilleur film jamais réalisé.

Comment le regarder: Mank joue dans certains cinémas et diffuse sur Netflix.

Minari

Minari est l’histoire d’immigrants coréens Jacob (Steven Yeun) et Monica (Yeri Han), qui ont déplacé leurs deux jeunes enfants (Noel Kate Cho et Alan S. Kim) de la Californie vers l’Arkansas dans les années 1980, à la poursuite du rêve de Jacob de l’agriculture. Mais le mariage de Jacob et Monica est sur les rochers, une circonstance qui ne s’améliore pas comme ils l’espéraient lorsque la mère de Monica (Yuh-Jung Youn) viendra rester avec eux.

Minari évite un récit simple, avec un seul point de conflit et de résolution, pour une évocation de la mémoire en couches et riche en symboles. C’est un projet profondément personnel pour l’écrivain et réalisateur Lee Isaac Chung, qui a également grandi dans une petite ville de l’Arkansas, fils d’immigrants coréens, dans les années 1980. Il avait 6 ans lorsque sa grand-mère est venue vivre avec sa famille. Minari est à la fois un drame familial vu à travers les yeux d’un garçon coréen américain et une histoire émouvante d’amour et de perte au cœur des États-Unis, racontée de manière exquise.

Comment le regarder: Minari joue dans les cinémas et est disponible à la location numérique sur des plates-formes telles que Apple TV +, Amazon Prime, Google Play et YouTube. Il joue également dans la salle de projection virtuelle d’A24.

Nomadland

Sans amarrage de chez eux par choix, nécessité économique, ou les deux, un nombre croissant d’Américains à l’âge de la retraite voyagent dans tout le pays, vivent dans des fourgonnettes et des véhicules récréatifs et suivent des modèles de travail saisonnier. Basé sur le livre non fictionnel de Jessica Bruder en 2017, Nomadland fusionne la fiction et la réalité pour raconter leur histoire.

Frances McDormand joue Fern, une femme qui quitte sa petite ville du Nevada après la mort de son mari et devient membre de la communauté nomade – dont la plupart, dans le film, sont jouées seules. La réalisatrice Chloé Zhao (qui a réalisé les Le cavalier et le prochain film Marvel Éternels) élabore un rappel douloureux de la solitude et de la perte auxquelles de nombreux Américains âgés sont confrontés dans un pays qui n’a pas de place pour eux. Et elle le fait sur fond de collines et de grandes plaines ouvertes presque trop belles pour les mots.

Comment le regarder: Nomadland joue dans les théâtres et en streaming sur Hulu.

Jeune femme prometteuse

Jeune femme prometteuse est un film de vengeance couleur bonbon avec un noyau très amer. Carey Mulligan joue Cassie Thomas, qui était étudiante en médecine mais qui a abandonné après qu’un ami a été brutalement agressé. Maintenant Cassie travaille comme barista le jour; la nuit, comme un ange vengeur, elle va dans les bars, fait semblant d’être ivre, puis effraie les bejeezus des «gentils» qui la ramènent à la maison.

Écrit et réalisé par Emerald Fennell – qui a remporté des nominations aux Oscars pour le scénario et sa réalisation – Jeune femme prometteuse est un tour de montagnes russes d’un film, avec la performance de Mulligan ancrant le tout. C’est un thriller élégant et plein de suspens qui aboutit à une conclusion explosive et transforme les tropes de la romance et de la vengeance sur leurs têtes.

Comment le regarder: Jeune femme prometteuse joue dans les cinémas et est disponible à la location numérique sur des plates-formes telles que Apple TV +, Amazon Prime, Google Play et YouTube.

Son du métal

Son du métal est vraiment extraordinaire. Riz Ahmed joue Ruben, un batteur de hard rock qui tourne avec sa petite amie Lou (Olivia Cooke), une chanteuse. Tous deux sont d’anciens toxicomanes, et tous deux sont sobres depuis des années. Mais alors l’ouïe de Ruben commence à disparaître. Envoyé dans un tourbillon, il finit par vivre dans un centre pour adultes sourds qui s’adaptent à la vie sans entendre, dirigé par Joe (Paul Raci). Mais l’avenir est flou pour lui, et il est déchiré entre le désir de son ancienne vie et la navigation dans une nouvelle.

Ahmed et Raci ont tous deux reçu des nominations aux Oscars pour leurs performances dans Son du métal, qui est étroitement conçu par l’écrivain et réalisateur Darius Marder. Le film est particulièrement remarquable pour la façon dont il joue avec sa conception sonore pour non seulement mettre le public à la place de Ruben, mais, dans certains moments, pour donner un coup de poing à l’intestin. C’est un drame subtil, émouvant et parfois dévastateur.

Comment le regarder: Son du métal joue dans certains cinémas et diffuse sur Amazon Prime.

Le procès du Chicago 7

Aaron Sorkin a écrit et réalisé Le procès du Chicago 7, un drame judiciaire légèrement fictif basé sur le procès de six mois de sept hommes accusés d’avoir conspiré pour franchir les frontières de l’État et incité à des émeutes à la Convention nationale démocrate de 1968 à Chicago. Il sonne toutes ces cloches «maintenant plus que jamais» qu’Hollywood aimait à sonner (et à sonner et à sonner) à l’époque Trump, mais avec un peu plus de finesse que certaines.

Le film possède un casting formidable, dont Sacha Baron Cohen (nominé pour sa performance), Jeremy Strong, John Carroll Lynch, Mark Rylance, Yahya Abdul-Mateen II et Eddie Redmayne. Sorkin prend quelques libertés pour adapter ce conte aux contours du drame classique de la salle d’audience hollywoodienne, qui doit se terminer par un triomphe, l’opprimé l’emportant sur ceux que la société approuve. Donc ça tombe à plat par endroits, en particulier à la fin. Mais c’est extrêmement divertissant et c’est un excellent rappel que le passé n’est jamais parti – en fait, c’est à peine dans le passé.

Comment le regarder: Le procès du Chicago 7 joue dans certains cinémas et diffuse sur Netflix.