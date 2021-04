Oscars 2021: heure et chaîne de télévision pour voir la cérémonie

.

Les Oscars, également connus sous le nom de Oscars, auront lieu ce dimanche 25 avril 2021. La 93e édition des Oscars sera diffusée sur ABC à 20h00 HE / 17h00 PT, à partir de différents points dont le Dolby Theatre traditionnel à Los Angeles. Vous pouvez également regarder l’émission via l’application ABC ou ABC.com.

Voici ce que vous devez savoir sur la cérémonie:

Quand ont lieu les Oscars 2021?



Dimanche 25 avril 2021

À quelle heure commencent-ils?

ETATS-UNIS.: Ceux qui sont aux États-Unis peuvent voir les Oscars à partir de 17 h 00 PST pour ceux de la côte ouest. Les gens de la côte Est doivent attendre dimanche 20 h 00 HNE pour voir l’événement.

Royaume-Uni: Pour les personnes à l’autre bout du monde qui souhaitent voir l’événement en direct, les Oscars débuteront à 1h00 GMT le lundi 26 avril.

Australie: Les téléspectateurs de Down Under pourront assister aux Oscars à midi, le lundi 26 avril.

Espagne: À partir de 2 h 00 le lundi 26 avril.

Amérique latine: Les Oscars peuvent être vus en direct, du tapis rouge jusqu’à la fin de la cérémonie dans presque toute l’Amérique latine en passant par TNT, dont la transmission du gala débutera une heure avant le début de la cérémonie, soit à 7 heures du matin. pm

D’où seront-ils transmis?

Dans le cadre de la tradition, les Oscars auront lieu au Dolby Theatre de Los Angeles, en Californie. Mais, en raison de la pandémie, la cérémonie aura également lieu à partir de différents endroits aux États-Unis, comme Union Station, l’une des gares les plus représentées du cinéma américain.

Qui sera le présentateur?

Pour cette 93e édition, les prix n’auront pas un seul diffuseur. L’idée des producteurs (Jesse Collins, Stacey Sher et Steven Soderbergh) est de diffuser un gala entièrement télévisé, comme s’il s’agissait d’un film.

Parmi les actrices et acteurs qui remettront les prix et présenteront les différentes catégories, on trouve Brad Pitt, Zendaya, Harrison Ford, Laura Dern, Rita Moreno, Regina King, Marlee Matlin, Halle Berry, Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett , Bong Joon Ho, Don Cheadle et Bryan Cranston.

Tapis rouge

Le tapis rouge devrait commencer à 17 h 50 HE.

Voici un calendrier en direct pour voir le tapis rouge, fourni par TNT Amérique latine:

Qui sont les favoris pour gagner?

Les paris commencent déjà à être placés. Tout à la fin du Meilleur film ce sera Nomadland vainqueur du Golden Globe et du BAFTA dans la même catégorie.

En ce qui concerne la Meilleur réalisateur Chloé Zhao, directrice de Nomadland, devrait être la favorite pour remporter la statuette.

Le meilleur Meilleur acteur principal Il serait repris par Chadwick Boseman pour sa performance dans The Mother of the Blues.

Finalement, le Meilleure actrice principale serait Carey Mulligan pour son rôle dans A Promising Girl.

