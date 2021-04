Oscars 2021: les pires habillés [FOTOS]

. Ils étaient les moins bien habillés aux Oscars 2021.

Les yeux du monde sont tombés sur la pire habillée du tapis rouge des Oscars 2021 qui se sont déroulés à Los Angeles, en Californie, ce dimanche 25 avril.

Glamour, excentricité et brillance ne pouvaient manquer lors du tapis rouge de la 93e édition des Oscars.

Les Oscars sont l’une des cérémonies de remise de prix les plus acclamées par les fans de l’industrie cinématographique. Le gala devait initialement se tenir en février, mais a été reporté à avril en raison de la pandémie COVID-19.

Voici les moins bien habillés du tapis rouge des Oscars 2021:

Jour de l’Andra

L’actrice et chanteuse Andra Day, nominée aux Oscars 2021 pour sa participation à «The United States vs. Billie Holiday », a opté pour une robe Vera Wang en or avec des décolletés profonds au niveau des jambes et du buste.

De nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux ont estimé que le Design Day utilisé était inapproprié pour une cérémonie de remise de prix aussi importante que les Oscars.

“C’est une robe pour les Grammys, pas pour un éventuel lauréat d’un Oscar”, a déclaré un utilisateur sur la plateforme Instagram.

Laura dern

L’actrice Laura Dern portait une sobre robe Oscar de la Renta en noir avec plusieurs couches de plumes blanches au bas du dessin qui la positionnaient comme l’une des pires habillées de la nuit.

Contrairement à la proposition originale d’Oscar de la Renta, Dern a choisi de porter la tenue sans fente dans la zone des jambes.

“Je ne l’aime pas”, a déclaré un fan sur Twitter.

SA

La chanteuse HER, nominée aux Oscars 2021, a été l’une des plus critiquées de la nuit où elle portait une culotte brodée d’une couleur bleu cobalt électrisante de la firme DUNDAS.

La star américaine a accessoirisé sa tenue avec des lunettes de soleil lilas et des bijoux accrocheurs sur les mains.

Viola Davis

L’actrice Viola Davis, nominée aux Oscars 2021, portait un design Alexander McQueen en blanc qu’elle a associé à un sac à main et des bijoux en diamants.

Contrairement aux années précédentes, Davis a opté pour un design très révélateur dans la zone du buste qui a suscité beaucoup de critiques sur les plateformes numériques.

«Elle aurait pu faire mieux», a déclaré un adepte de l’actrice sur le réseau social Instagram.

Bleu clair

La chanteuse Celeste, nominée aux Oscars 2021, portait un design Gucci dans les tons noir et rouge qu’elle a accessoirisé avec une pochette en forme de cœur humain.

C’est la première fois que la star britannique participe à un tapis rouge lors de la cérémonie de remise des prix. Cependant, ses fans n’étaient pas satisfaits de la sobriété de son maquillage et de sa robe pour l’occasion.

Celeste a été nominée pour la 93e cérémonie des Oscars pour sa participation à la bande originale de “The Trial of the Chicago 7”.