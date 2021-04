Oscars 2021: qui est le présentateur?

. Une vitrine remplie de statues d’Oscar est vue le 20 février 2004 à Hollywood, Californie.

L’événement le plus prestigieux d’Hollywood compte beaucoup de ses adeptes en attente, qui ont dû attendre quelques mois pour que la réalisation de cet événement soit enfin annoncée, qui met en lumière le meilleur des films sortis entre janvier 2020 et février 2021.

La 93e édition de la remise de ces prix remis par l’Académie des Arts et des Sciences du Cinéma (AMPAS), a fixé la date de la cérémonie ce dimanche 25 avril 2021.

En raison de la pandémie de Covid-19, ces récompenses auraient dû être reportées du 28 février à ce mois-ci, mais il a finalement été déterminé que, conformément à des mesures strictes et à des protocoles de biosécurité, la cérémonie se déroulerait en face à face, garantissant que ses participants ne courez aucun risque de contagion. Cependant, les rumeurs dans le monde du divertissement sont que les récompenses seront 100% numériques.

Et le fait est que les Oscars de cette année, après avoir constamment changé leurs plans de production, parient sur un prix en personne et non virtuellement via des appels vidéo comme cela s’est produit avec d’autres cérémonies de remise de prix, telles que les Emmy Awards, les Golden Globes ou le SAG. Awards, qui ont marqué le chemin des Oscars avec leurs lauréats.

Qui seront les présentateurs du gala?

2021 étant la troisième année consécutive où les Oscars n’ont pas de maître de cérémonie, et Jimmy Kimmel a été le dernier à occuper ce poste, lors du gala 2018, il semble qu’avec le nouveau mode de vie imposé par la situation sanitaire de la pandémie, établit que le format de la célébration est d’assister à la participation en tant que présentateurs de l’événement à plusieurs stars reconnues au milieu, de sorte que ce sont eux qui présentent les nominés et les gagnants des prix.

Ainsi, la livraison des statuettes le soir du gala sera en charge d’une liste de présentateurs qui selon les cinéastes de l’événement sera élaborée comme s’il s’agissait d’un film et non d’une émission de télévision. De plus, ils ont ajouté qu’ils disposeraient de toute «l’artillerie lourde d’Hollywood».

“Dans un monde rempli de récompenses, que se passerait-il si une remise de prix était en fait un film?” Les producteurs de cette remise de prix, Jesse Collins, Stacey Sher et Steven Soderbergh, ont demandé à l’antenne, puis ont assuré que nous connaîtrons la réponse le 25 avril. Avec une cérémonie de remise de prix au format film, les producteurs ont dévoilé le «casting commun» des présentateurs, a rapporté Graziamagazine.

«Poursuivant le format du film pour l’attribution des prix, nous avons réuni un casting de stars vraiment stellaires. Il y a tellement de pouvoir ici que des lunettes de soleil peuvent être nécessaires », ont déclaré les producteurs Steven Soderbergh, Stacey Sher et Jesse Collins dans un communiqué.

Selon le communiqué, les principaux animateurs de la soirée de gala des “Academy Awards 2021” seront les acteurs de renom Harrison Ford, Brad Pitt, Reese Witherspoon et Zendaya.

Également sur la liste des présentateurs figurent les lauréats des Oscars de l’année dernière, Joaquin Phoenix, Renee Zellweger et Laura Dern, ainsi que Bong Joon-ho, qui a remporté le prix du meilleur réalisateur et du meilleur film avec “Parasites”.

Seront également présents Angela Bassett, Halle Berry, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Don Cheadle et Bryan Cranston.

“Conformément à notre approche de la remise de prix en tant que film, nous avons réuni un casting de stars vraiment stellaires”, ont déclaré Collins, Sher et Soderbergh dans un communiqué. “Il y a tellement de puissance ici que vous aurez peut-être besoin de lunettes de soleil.”

Un gala qui ressemble à un film

Comme Fotogramas l’a rapporté cette année, exceptionnellement, la cérémonie se déroulera à l’extérieur dans une cour du centre ferroviaire Union Station à Los Angeles. Selon les organisateurs du gala, Glenn Weiss, Jesse Collins, Stacey Sher et Steven Soderbergh, il y aura également des “éléments supplémentaires au spectacle” diffusés en direct depuis le Dolby Theatre, qui est le lieu traditionnel de la cérémonie. Dans un communiqué, les producteurs ont assuré qu’ils voulaient que le gala “ressemble à un film et non à une émission de télévision”. Cela se répercute peut-être sur des numéros musicaux de Dolby et d’autres surprises.

S’adressant à EW, l’Académie a déclaré que ces années-là, ils sont «déterminés à présenter un Oscar comme jamais auparavant, tout en donnant la priorité à la santé et à la sécurité publiques de tous ceux qui participeront». Cela impliquera la création d’une «émission en personne que notre public mondial souhaite voir, tout en s’adaptant aux exigences de la pandémie».

Enfin, selon l’., les producteurs des Oscars 2021 ont promis aux téléspectateurs une présentation spectaculaire lors de la soirée de gala, en plus de filmer en haute résolution et au format grand écran.

