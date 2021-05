Oscars 2021: Steven Soderbergh brise le silence sur le prix final et la perte de Chadwick Boseman

Après avoir révélé que le changement de prix était prévu avant la nomination de Chadwick Boseman, la décision de Steven Soderbergh et des autres producteurs d’Oscar a plus de sens. Cela s’inscrit également dans l’approche d’auteur de Soderbergh en matière de cinéma. Il a eu raison de dire que les discours des acteurs sont généralement plus puissants que ceux des producteurs. Malgré cette connaissance, cela n’a pas fait moins mal à la perte posthume de Boseman malgré la réponse de classe de sa famille. Malheureusement, comme le public n’était pas au courant de cette connaissance, il s’est passé comme si les Oscars utilisaient le passage de Boseman pour la presse.