Oscillant entre les extrêmes : les experts météorologiques expliquent le modèle météorologique de Delhi en juillet

L’IMD a prévu des précipitations modérées à fortes et des orages au cours de cette semaine. (Crédit photo : PTI)

Delhi a connu des conditions météorologiques extrêmes en juillet, oscillant entre des vagues de chaleur et de fortes précipitations qui ont vu les températures chuter considérablement en dessous de la normale. Il y a eu des vagues de chaleur pendant cinq jours alors que la ville enregistrait des températures comprises entre 41 et 43 degrés Celsius. Ces conditions météorologiques étaient inhabituelles pour Delhi, car le courant de mousson atteint généralement la ville le 27 juin.

Selon RK Jenamani, scientifique du Département météorologique indien (IMD), la vague de chaleur qui a frappé Delhi était une prolongation des mois précédents, se fondant dans le début retardé de la mousson sur le nord-ouest de l’Inde. Alors que le nord-ouest de l’Inde a enregistré un déficit de pluie de mousson jusqu’au 12 juillet, il a reçu un bon sort plus tard, a-t-il ajouté.

De fortes pluies localisées ont également touché quelques zones. La station météo de Ridge a enregistré 130 mm de pluie en 24 heures entre 8h30 samedi et dimanche. Au cours de la même période, la station de Safdarjung a enregistré 28,2 mm de précipitations. Jenamani a déclaré que cette saison de mousson, avec ses périodes de précipitations courtes et importantes, est intéressante.

Selon les données de l’IMD, les 16 jours de juillet ont été marqués par des précipitations, mais seulement trois de ces jours ont été marqués par de fortes précipitations, entre 64,5 mm et 115,5 mm. La station de Safdarjung a enregistré des précipitations cumulées de 507,01 mm en juillet, soit près de 141 % de plus que le chiffre normal de 210,6 mm.

Le chef du Centre national de prévision météorologique de l’IMD, Sathi Devi, a déclaré qu’il y avait eu un changement de schéma, avec de courtes périodes de précipitations intenses. Elle a également attribué la canicule de début juillet à l’interruption de la mousson. Une fois que le courant de mousson a atteint Delhi, des systèmes synoptiques tels que des creux de mousson et des zones de basse pression ont propulsé une bonne activité pluviométrique. Le creux de mousson, très favorable aux fortes précipitations, a traversé le nord-ouest de l’Inde, notamment au cours de la dernière semaine. Une zone de basse pression au-dessus de l’Haryana a également récemment contribué aux précipitations, a-t-elle déclaré.

L’IMD a prévu des précipitations modérées à fortes et des orages au cours de cette semaine.

