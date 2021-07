Oscillation de la lune : la Terre sera touchée par de graves inondations dans les années 2030, prévient la NASA | Monde | Nouvelles

De nouvelles recherches menées par l’administration ont averti que «l’oscillation» de l’orbite de la lune affecterait gravement les marées de la Terre. Le phénomène se produit tous les 18,6 ans et provoque des marées très hautes et très basses.

Le rapport a été publié par Nature Climate Change, l’équipe scientifique de la NASA sur le changement du niveau de la mer (N-SLCT).

La division a estimé que la prochaine fois qu’il y aura une oscillation, les marées augmenteront encore plus en raison du changement climatique.

La Nasa a déclaré : « Dans la moitié du cycle de 18,6 ans de la Lune, les marées quotidiennes régulières de la Terre sont supprimées : les marées hautes sont inférieures à la normale et les marées basses sont plus élevées que la normale.

“Dans l’autre moitié du cycle, les marées sont amplifiées : les marées hautes augmentent et les marées basses diminuent.”

Le prochain cycle « amplifié » de l’oscillation de la lune devrait se produire au milieu des années 2030.

L’administrateur de la Nasa, Bill Nelson, a souligné que certaines régions proches du niveau de la mer seraient les plus touchées par le cycle.

Il a déclaré : « Les zones basses près du niveau de la mer sont de plus en plus menacées et souffrent en raison de l’augmentation des inondations, et cela ne fera qu’empirer.

“La combinaison de l’attraction gravitationnelle de la Lune, de l’élévation du niveau de la mer et du changement climatique continuera d’exacerber les inondations côtières sur nos côtes et à travers le monde.”

Phil Thompson, professeur adjoint à l’Université d’Hawaï et auteur principal d’un nouvel article, a averti que les inondations modifieraient particulièrement les moyens de subsistance des personnes dans les zones touchées.