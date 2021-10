OSFD rejette le don du produit du livre de Jamie Lynn Spears. MDR! QUÉ ? L’association à but non lucratif que Jamie Lynn Spears a dit qu’il aiderait en faisant don du produit de son livre a refusé d’accepter son argent. Hey. Non, merci!

Pagesix rapporte que dans un autre contrecoup aux mémoires de la petite sœur de Britney Spears, maintenant l’association à but non lucratif qu’elle a mentionnée allait recevoir le produit de son livre, a annoncé lundi que … eh bien, allez.

L’organisation était ‘This is My Brave’ et elle a annoncé lundi sur son Instagram, que son équipe avait profité de l’occasion pour recevoir les bénéfices du livre de Jamie Lynn Spears « Things I Should Have Said », qui sera mis en vente le 18 janvier, 2022.

« Nous les écoutons. Nous agissons ”- a déclaré l’association caritative axée sur la santé mentale sur son Instagram. «Nous ressentons profondément pour ceux que nous avons offensés. Nous déclinons les dons pour le prochain livre de Jamie Lynn Spears. »

This Is My Brave a expliqué qu’il leur avait été « recommandé d’être l’organisation bénéficiaire des recettes du livre », mais qu’en fin de compte, ils « ont pris la décision de décliner l’offre ».

Pagesix dit que même si l’organisation n’a pas donné de raison, on pense qu’elle a influencé la vague croissante de commentaires et de plaintes des fans de Britney sur son Instagram. Les partisans de #FreeBritney ont sévèrement critiqué Jamie Lynn, 30 ans, après que la pop star a accusé sa famille d’être complice et de l’avoir exploitée à travers la tutelle qui la contrôle depuis 13 ans.

Et même si Jamie Lynn a insisté par vidéo en juin sur le fait qu’elle « venait d’adorer et de soutenir sa sœur Britney », les sœurs ont échangé des indices ces derniers mois. Britney a également déclaré qu’elle détestait la façon dont sa petite sœur chantait des remix de ses chansons dans les émissions.

Plus récemment, Britney a semblé se moquer du changement de titre du livre de Jamie Lynn, qu’elle était censée appeler « I Must Confess » – une partie des paroles de sa chanson « … Baby One More Time » – et s’appelle maintenant » Des choses que j’aurais dû dire. » Britney a demandé à ses fans quel titre ils aimaient le plus, 1 – « Putain, je ne sais vraiment pas », 2 – « Je me soucie vraiment de ce que les gens pensent. »

Le pape de Britney, Jamie Spears, a été suspendu en tant que tuteur de sa tutelle en septembre. Une nouvelle audience prévue le 12 novembre décidera de l’achever ou non dans son intégralité.

