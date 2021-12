O’Shea Jackson Jr. dit que la série comique des Farrelly Brothers « The Now » explore le « territoire sombre » avec un sens « véritable » (exclusif)

O’Shea Jackson Jr. a fait ses débuts en tant qu’acteur majeur dans le rôle de son père, Ice Cube, dans le biopic primé de la NWA en 2015 Straight Outta Compton. Depuis lors, il est apparu dans plusieurs autres films majeurs, dont Godzilla : le roi des monstres, et aux côtés de Michael B.Jordan et Jamie Foxx dans Just Mercy. Ce mois-ci, le tout nouveau projet de Jackson, Roku’s The Now, une série comique courte et sombre des frères Farrelly sur un homme nommé Ed (Dave Franco) qui a passé toute sa vie à s’inquiéter des détails de chaque petite chose, puis décide de commencer à vivre dans le « maintenant » après la perte de son frère.

The Now mérite certainement la partie « sombre » de sa description, traitant de sujets tels que la dépression et le suicide. Cependant, il équilibre ces éléments lourds avec un humour qui peut parfois être inconfortable à rire. C’est quelque chose que Jackson dit que lui et le reste de la distribution étaient pleinement conscients pendant le tournage. « Rire jusqu’au fond est une réaction nerveuse. Nous avons donc toujours ri de choses que nous n’aurions probablement pas dû faire », a-t-il expliqué. « Nous avons tous eu un moment pour nous-mêmes où nous nous sommes dit: » Wow, je vais en enfer pour ça. » Et dès le saut de lecture [the script], il vient de surgir de la page du genre : ‘Whoa, d’accord, nous sommes là. Nous sommes dedans.' »

La tragédie oblige Ed à oublier le passé, à cesser de s’inquiéter pour l’avenir et à commencer à vivre dans The Now 📖 Dave Franco, @dhlovelife, @OsheaJacksonJr, @JimmyTatro, @Alyssa_Milano et Bill Murray jouent dans #TheNow, une nouvelle comédie des @farrellybros : https://t.co/wdRrS78V0N pic.twitter.com/cayvfceFrr – La chaîne Roku (@TheRokuChannel) 10 décembre 2021

Jackson a poursuivi en disant que, alors que The Now pèse certainement dans les zones difficiles, « le sens sous-jacent de la série est tellement authentique ». Il a poursuivi: « C’est un si bon message que vous ne savez jamais ce que vos amis ou vos proches traversent, et vous devez être une force édifiante pour eux. C’est difficile ici, surtout maintenant avec des choses comme la réplique du pandémie est toujours en cours. Vous ne savez jamais qui a besoin de vous entendre, qui a besoin d’entendre votre voix ou votre esprit élever la leur. Nous savions donc que nous allions nous aventurer dans un territoire sombre, mais nous savions que notre message de soulignement serait être le beau point de tout. «

En ce qui concerne le duo de réalisateurs emblématique qui a créé The Now, Jackson dit que c’était une expérience incroyable pour lui de travailler avec la même équipe qui a fait ses débuts au cinéma avec Dumb and Dumber. « Pour que ce soit votre premier à sortir de la porte, vous êtes un problème. Vous êtes une force », a-t-il déclaré, louant les frères. Jackson a poursuivi en disant que les Farrelly étaient « super faciles à parler » et très « collaboratifs sur certaines scènes ». Il a poursuivi: « Ils veulent vraiment que vous soyez aussi à l’aise et que vous le rendiez aussi réel que possible. »

Jackson a fait l’éloge du travail de Peter Farrelly dans le fauteuil du réalisateur : et quand il le voit, nous sortons de là. Alors vous devez l’aimer. » Jackson a ensuite clairement indiqué qu’il aimerait à nouveau travailler avec les Farrelly à l’avenir. « S’ils ont besoin de moi, ils ont mon numéro. »

En plus de Franco, The Now met également en vedette Jimmy Tatro, le troisième membre du groupe d’amis et le plus étrange. Sans surprise, Jackson dit que les trois se sont entendus immédiatement et que la chimie à l’écran entre eux est exactement la même dans la vraie vie. « Honnêtement, j’ai fait beaucoup de projets. J’ai dû rencontrer beaucoup de gens au cours des huit années que j’ai passées à jouer, et je n’ai jamais eu une équipe aussi soudée que moi, Dave et Jimmy », a déclaré Jackson. .

Il a ajouté plus tard: « Ce sont mes garçons. Et ce type de chimie, vous ne pouvez pas faire semblant. Vous ne pouvez pas faire semblant de funk. Et ces mecs sont… Ce sont des animaux, mec. C’est mon équipe. Je Je suis content que ça se traduise à l’écran. » Les 14 épisodes de The Now sont désormais diffusés sur The Roku Channel.