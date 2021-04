Oshimen, la signature la plus chère de l’histoire de Naples, commence à être décisive

23/04/2021

Activé à 20:34 CEST

Victor Oshimen, la signature la plus chère de l’histoire de Naples, a connu des débuts très difficiles en tant que Napolitain. Des blessures l’ont empêché de montrer tout son potentiel lors de sa première saison à Diego Armando Maradona, mais maintenant qu’il a réussi à enchaîner huit matchs consécutifs, Il en profite pour montrer son nez qui marque.

Dans le match de jeudi dernier, où l’équipe de Gattuso a battu la Lazio par un retentissant 5-2, l’attaquant nigérian a fermé le score après un tir puissant qui a glissé à travers le poteau du gardien des Romains, Pepe Reina, qu’il ne pouvait rien faire pour empêcher il. Contrôle orienté dans la zone et définition du pur 9 pour consolider la cinquième place et continuer à faire pression sur la Juventus, qui fait suite à deux points, pour tenter de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

En Italie, ils soulignent déjà que Naples a de grandes possibilités pour se battre pour les places européennes après le bon match offert et la puissance offensive démontrée. La presse affirme que récupérer Oshimen et Mertens, que l’ancien international italien alterne, peut les transformer en une «arme tactique» mortelle.

Le jeune talent nigérian, âgé de 22 ans, est arrivé en Italie en provenance de Lille, où la saison dernière il a marqué 18 buts et distribué 8 passes décisives en 38 matchs qu’il a disputés. Sa foulée puissante et sa facilité à trouver le but, conduit Naples à payer 50 millions plus 10 en variables, même si en incluant les acteurs dans l’opération, le coût final du transfert a été estimé entre 70 et 80 millions, dépassant ainsi l’incorporation du Mexicain Hirving Lozano, qui a signé pour environ 42.

Eh bien, avec l’espoir d’être, malgré son âge, la grande référence en attaque du groupe ‘partenopeo’, une blessure à l’épaule après les 6 premiers matches de Serie A, qui ont fini par enchaîner avec le coronavirus, l’a emmené à deux mois du terrain. La malchance ne s’est pas arrêtée ici et, après être rentré en contact avec le ballon au cours du mois suivant, une collision à la 90e minute du match contre Atalanta, l’a laissé inconscient sur le terrain, lui causant une commotion cérébrale qui l’a fait revenir à arrêter.

À ce jour, 22 matchs ont été perdus, mais oui, sauf dans l’un d’eux, chaque fois qu’il a été disponible, il a joui de minutes.

Maintenant, étant en mesure de profiter de la continuité, il a pu montrer aux fans que son lien avec le but peut leur donner beaucoup de joie. Depuis qu’il s’est remis du choc, il a vu le but toutes les 100 minutes de jeu. 6 au total sont les temps qu’il a marqués avec le maillot de Naples, et ceux qui restent.

L’étape décisive de la saison approche et Oshimen, est prêt à continuer de contribuer des buts au prolifique attaquant de Naples, qui a déjà ajouté 71 buts cette saison.