Oshoala et Putellas, la détermination du but

10/10/2021 à 13:25 CEST

Le Barcelona Women’s Football Club continue dans la même veine que la saison dernière : il a battu l’Atlético de Madrid (0-3) à domicile et reste leader de la Liga Iberdrola avec 18 points sur 18 possibles, 38 buts et un seul contre.. En tant que champion actuel de toutes les compétitions après le triplé de l’année précédente, Le Barça redevient favori dans cette édition 2021/22.

Les Catalans, qui ont également battu Arsenal lors de leur match européen au cours de la semaine, ils restent invaincus cette saison et la sobriété en fait le rival à battre pour toutes les équipes européennes. La grande capacité de marquer de l’équipe s’est reflétée dans ses principaux joueurs offensifs : Asisat Oshoala (8), Alexia Putellas (7) et Lieke Martens (5) se classent premier, deuxième et cinquième meilleurs buteurs.

15 – Entre @AsisatOshoala 🇳🇬 (huit) et @alexiaputellas 🇪🇸 (sept) ont marqué les mêmes buts (15 buts) que l’ensemble de l’Atlético de Madrid dans le @PrimerIberdrola cette saison. Caudal @FCBfemeni #AtletiBarça pic.twitter.com/o39UW5ZPhC – OptaJose (@OptaJose) 9 octobre 2021

Précisément les deux meilleurs buteurs de LaLiga Iberdrola, Oshoala et Putellas, ajoutent un total de 15 buts lors des six premières journées, le même record que l’ensemble de l’Atlético de Madrid en ce début de saison 2021/22.. L’autorité offensive des Catalans a déjà fait quelques victimes comme Ténérife (5-0), Real Betis (5-0), Valence (8-0), Villarreal (0-8), Alavés (9-1) et Atlético de Madrid (0-3).

Candidats pour un autre triplé

Le grand départ du FC Barcelona Women dans la saison 2021/22 nous invite à penser que l’équipe est prête à se battre pour les trois titres pour la deuxième année consécutive. Les Catalanes sont entrées dans l’histoire en devenant le premier club espagnol à remporter la Liga Iberdrola, la Copa de la Reina et la Ligue des champions féminine de l’UEFA la même année et marquent la voie que le football féminin devrait continuer en Espagne.

Malgré le changement d’entraîneur, où Lluís Cortés a cédé la place au stade de Jonatan Giráldez, l’équipe a conservé le noyau dur de l’année précédente. et a signé de grands noms comme ceux de Irene Paredes, du PSG ; Fridolina Rolfö, de Wolfsburg ; o Ingrid Engen, également de l’équipe allemande, qui élèvent le plafond concurrentiel de l’équipe.