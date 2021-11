23/11/2021 à 20:06 CET

Victor Osimhen a dû se retirer du match entre Naples et le Inter après avoir été frappé au visage par Skriniar de Milan à la 54e minute. L’attaquant nigérian a été opéré avec succès ce mardi après avoir été diagnostiqué avec plusieurs fractures au visage, pas seulement à la pommette, comme on le pensait initialement.

Osimhen avec plusieurs fractures au visage

A la fin de l’intervention, le chirurgien Gianpaolo Tartaro a affirmé que tout s’est déroulé comme prévu et a donné quelques précisions sur l’état d’Osimhen : « Le visage était très mauvais, mais je vous garantis que l’intervention a été parfaitement réussie. Il ne s’agissait pas d’une simple blessure à la pommette, mais elle touchait également plusieurs os du visage. Ce n’était pas une blessure par choc, mais une blessure par compression. Skriniar s’écrasa au visage d’Osimhen. »

De plus, Tartaro a assuré que l’intervention nécessitait « six plaques et dix-huit vis« Afin de guérir toutes les fractures que le Nigérian a subies après la collision avec Skriniar. En revanche, le médecin n’a pas voulu préciser les délais de récupération : « Il est encore trop tôt pour parler de délais de récupération car l’intervention était vraiment complexe. »

Malgré cela, le club a annoncé que le temps libre du buteur de Naples sera au moins trois mois, un temps qui compromettrait la présence d’Osimhen à la Coupe d’Afrique, Eh bien, le premier match de l’équipe nigériane aura lieu le 11 janvier.

Osimhen operato allo zigomo. Pronostic d’environ 90 giornihttps: //t.co/glgW3NkgvU – Officiel SSC Napoli (@sscnapoli) 23 novembre 2021