“Oslo” sur HBO montre pourquoi le cinéma et la télévision se trompent sur la crise du Moyen-Orient .

Le nouveau drame de HBO “Oslo” se déroule dans les coulisses des accords de paix d’Oslo de 1993, un moment historique qui a marqué le premier accord face à face entre le gouvernement d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et un mouvement sans précédent vers la paix.

Présenté en première samedi, le drame raconte les efforts extraordinaires des Norvégiens Mona Juul (Ruth Wilson), diplomate du ministère des Affaires étrangères, et de son épouse, Terje Rød-Larsen (Andrew Scott), sociologue et directeur du groupe de réflexion de la Fondation Fafo, qui ont organisé ensemble des réunions clandestines entre les belligérants à Oslo comme alternative aux négociations menées par les États-Unis qui étaient au point mort. Il en est résulté non seulement l’accord, mais aussi le désormais célèbre geste symbolique d’espoir : une poignée de main entre le président de l’OLP Yasser Arafat et le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin devant le président Clinton sur la pelouse de la Maison Blanche. Les derniers instants du film de 118 minutes présentent cette image, comme pour dire: Regardez ce qui est possible.

Avance rapide jusqu’à l’ici et maintenant, où ce que nous avons vu d’Israël, de Gaza et des territoires palestiniens depuis les événements décrits dans le film est la dépossession, l’apartheid, la violence et, récemment, une autre campagne militaire brutale. Au moins 248 personnes, dont 66 enfants, ont été tuées après un assaut intense sur Gaza par les forces israéliennes. En Israël, au moins 12 personnes ont été tuées, dont deux enfants, par des tirs de roquettes du Hamas.

Inutile de dire que les accords de paix, comme tout autre effort pour apaiser les tensions dans la région, ont été pour la plupart un échec. Bien que déprimant, ce fait ne devrait pas rendre le film moins convaincant, car il commémore l’art de l’accord. Et les événements récents devraient également rendre “Oslo” opportun et intrigant – un regard derrière le rideau sur un processus qui semble impossible aujourd’hui. Qu’est-ce qui a rapproché plus que jamais ces ennemis d’une solution viable? Pourrions-nous le dupliquer maintenant avec de meilleurs résultats ?

Le problème est que cette production, adaptée par le dramaturge JT Rogers et le réalisateur Bartlett Sher de leur pièce du même nom, lauréate d’un Tony Award, offre une vision historique si étroite des problèmes sous-jacents du conflit qu’elle se sent totalement déconnectée de la violence, de la terreur, la guerre et les souffrances que nous voyons aujourd’hui diffusées dans la région. La notion de deux non-officiers norvégiens persuadant des ennemis jurés de se rencontrer hors de la scène internationale dans un espace neutre – la loi israélienne interdisait aux membres du gouvernement de rencontrer directement des membres de l’OLP, et l’OLP à l’époque avait été exilée en Tunisie – est passionnante prémisse, mais sans contexte, cela réduit une dispute grave et mortelle en une bagarre dans la cour d’école, avec le couple européen intervenant en tant que chaperons.

Le film prétend raconter l’histoire vraie de ce qui s’est passé à Oslo, mais lorsqu’on traite du conflit au Moyen-Orient, la question est toujours : « À qui appartient la version de la vérité ? « Oslo » passe beaucoup de temps à déballer les préoccupations israéliennes valables concernant les frontières et la sécurité, et moins de temps sur les problèmes qui ont donné lieu à la première Intifada, à la fin des années 1980, et la seconde, au début des années 2000 : la vie sous occupation, l’illégalité Colonies juives, conditions d’apartheid, espoir perdu de souveraineté palestinienne via une solution à deux États.

Nul doute que d’autres ne seront pas d’accord avec moi. Mais le film s’ouvre sur des images de Palestiniens brûlant un drapeau israélien, lançant des pierres, scandant avec colère. Ils sont fous et furieux. Irrationnel. Il n’y a pas d’images équivalentes d’Israéliens. L’équilibre compte dans un film sur les négociations entre deux parties, qui expriment toutes deux le sentiment d’être stéréotypées, mal représentées et mal comprises.

S’attaquer au conflit israélo-palestinien dans des récits scénarisés est une tâche ingrate, qui ne manquera pas de susciter la colère de tous les coins. (Demandez simplement aux créateurs de l’excellent drame de HBO sur la guerre de Gaza de 2014, « Our Boys ».) Ce qui fonctionne dans « Oslo », c’est l’interaction entre des personnages diamétralement opposés. Leurs personnalités sont le cœur battant du processus de paix. Ils comprennent les professeurs de l’Université de Haïfa Yair Hirschfeld (Dov Glickman) et Ron Pundak (Rotem Keinan), le ministre des Finances de l’OLP Ahmed Qurei (Salim Dau) et la liaison Hassan Asfour (joué par le toujours impressionnant Waleed Zuaiter). Le film est à son apogée lorsqu’il utilise leurs voyages individuels au cours des négociations pour servir de métaphores des émotions compliquées et de la souffrance humaine entrelacées dans le plus grand désordre israélo-palestinien. Cela, si quoi que ce soit, fait que “Oslo” mérite d’être regardé.

Cette poignée de main sur la pelouse de la Maison Blanche a une fois marqué un nouveau départ. C’est maintenant un rappel douloureux de ce qui a été perdu de toutes parts. “Oslo” choisit de se terminer sur cette note douce-amère, peut-être comme une déclaration d’espoir pour l’avenir. Mais cela illustre également un problème plus large qui afflige les récits occidentaux se déroulant dans la région : ils se concentrent sur la politique de résolution de la crise plutôt que sur le traumatisme qui l’a provoquée en premier lieu.

