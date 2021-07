Osmel a qualifié Ana Patricia Nuestra Belleza Latina d’imbécile

. Osmel Sousa pensait qu’Ana Patricia était « stupide » lorsque Nuestra Belleza Latina a gagné

En 2010, Ana Patricia Gámez (à l’époque González), a été couronnée gagnante de la quatrième saison de Nuestra Belleza Latina, laissant les fans de l’émission heureux, qui l’ont dès le début considérée comme la grande favorite du concours.

Et bien que la Mexicaine, qui avait alors 22 ans, soit tout ce que pouvait signifier une reine, le président de la table du jury de l’émission de téléréalité Univision, Osmel Sousa, a assuré des années plus tard, devant la jeune femme elle-même, que elle pensait qu’Ana Patricia était “stupide”.

C’est ce qu’a dit Osmel, avec son style particulier de dire les choses, d’une manière très brusque, dans un segment de Despierta América, dans lequel Karla Martínez parodiait une aspirante Nuestra Belleza Latina 2014.

“Elle était un peu idiote”, a déclaré Osmel, se référant à l’image qu’elle avait d’Ana Patricia lorsqu’elle a remporté le concours Univision. « J’ai pleuré pour tout. J’avais peur”.

Mais le soi-disant faiseur de reines universelles n’était pas satisfait du commentaire mais est allé plus loin et a même déclaré qu’il ne donnait pas de poids à l’avenir prometteur de la reine mexicaine, après avoir appris qu’elle allait animer des émissions d’Univision.

« Quand ils m’ont dit que vous alliez travailler ici, j’ai dit : « Vous travaillez ici ? » », a avoué le Cubano-vénézuélien, avec son honnêteté connue, mais a précisé immédiatement après qu’Ana Patricia gardait la bouche fermée, et aujourd’hui, il sent non seulement qu’elle est une grande professionnelle dans le monde de la communication, mais l’une des grandes ratées de Nuestra Belleza Latina.

“Je suis fier de vous que vous travaillez ici”, a déclaré la reine experte. « Quand vous avez commencé, j’ai été très surpris. Je suis très content de tout ce que vous avez fait. Je pense que vous avez été l’une des meilleures Our Latin Beauty que nous ayons eues ».

Et loin d’être vexée d’avoir été qualifiée de « stupide » par Osmel et par la sincérité avec laquelle le tsar de la Beauté lui a dit qu’il ne croyait pas en elle, la Mexicaine a remercié le soutien et les conseils qu’elle a reçus du président de la table des juges. .de la réalité.

“Je me souviens que (Osmel) presque à la fin m’a dit : ‘tu dois changer la forme de ta voix, parce que sinon, dans ce médium tu ne tiendras pas longtemps’… et j’ai travaillé là-dessus, mais ce support a réalisé mon rêve. “A ajouté l’ex-reine.

La Mexicaine a brillé de sa propre lumière dans la quatrième saison de l’émission diffusée entre le 9 mars et le 23 mai 2010.

Ana Patricia l’a emporté avec 25,4% des voix du public, tandis que la Colombienne Carolina Ramírez s’est classée deuxième.