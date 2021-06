Osmel avait des problèmes mentaux à Nuestra Belleza Latina

in

. À Nuestra Belleza Latina, ils ont dit qu’Osmel Sousa avait des problèmes mentaux : qui était-ce ?

Les adeptes de Nuestra Belleza Latina comptent les jours jusqu’à la 12e saison des premières de la célèbre série de téléréalité Univisión, et en plus des femmes talentueuses, belles et charismatiques qui ont traversé l’émission Univision depuis 2007, un personnage qui est devenu une marque de fabrique de le programme était le soi-disant tsar de la beauté, Osmel Sousa.

Le cubano-vénézuélien, en raison de ses commentaires cinglants, a suscité la haine et l’amour parmi les adeptes de l’émission, et à plus d’une occasion il y a eu de durs affrontements avec ses collègues du jury, qui ne partageaient pas la dureté de leurs positions. , au point qu’à une occasion sa santé mentale a été remise en question.

Lors des auditions de l’émission en 2008, l’animateur de radio Piolín Sotelo, qui a été invité à aider à choisir les filles qui recevraient le laissez-passer royal avec la célèbre phrase “tu es belle, signature ici”, a déclaré au visage d’Osmel Sousa qu’il avait problèmes mentaux. Titi s’est fâché contre le créateur de reines, après avoir assuré avec une impudence totale à une très jolie jeune femme qui cherchait à concourir, qu’elle n’avait aucune qualité physique.

Jouer

Les juges s’emparent de Nuestra Belleza Latina 2007-2008 Des querelles inoubliables entre les juges des saisons 1 et 2 de Nuestra Belleza Latina. Souvenez-vous comme les juges s’amusent ! facebook.com/NuestraBellezaLatina univision.com/content/channel.jhtml?chid=10&schid=10753&web=true2010-04-17T01:49:17Z

Le moment douloureux, qui a été pris par Osmel avec grâce, continue d’être vu sur YouTube, où il tourne cette vidéo que nous présentons ici, où l’on peut voir la mention que le tsar de la Beauté avait des problèmes mentaux, dès le deuxième 0:15 .

Le clip montre l’arrivée d’une jeune fille, qui après s’être présentée dans l’espoir d’être acceptée, a reçu une gifle d’Osmel.

Jouer

Osmel Sousa et sa franchise acérée Sa sincérité fait souffrir les femmes en herbe depuis le début de Nuestra Belleza Latina. Avec cette vidéo, rappelez-vous comment se sont déroulées les auditions et combien de fois les candidats se sont mal passés.

“Tu n’es pas belle du tout, comme pour un concours de beauté”, était la fléchette qu’Osmel Sousa a lancée sur la jeune fille, sur laquelle Titi a sauté pour défendre l’aspirante et a attaqué le coach de plusieurs Miss Univers et Miss Monde.

“Ce qui se passe, c’est que le seigneur, ma reine, a des problèmes mentaux… alors, il faut comprendre”, a déclaré Titi avec un grand respect à la jeune femme, qui s’est sentie réconfortée.

Puis, et sans prétendre ignorer le commentaire de son collègue, Osmel Sousa a répondu par une de ses phrases habituelles, notant qu’il était dans ses cinq sens et en pleine utilisation de ses facultés mentales.

Regardez Titi. Je vais bien, mentalement. Je crois que celui qui a des problèmes mentaux, c’est toi, et pas mental mais visuel », a réfuté Osmel.

Jouer

A New York il y a eu des auditions désastreuses Bien qu’Osmel n’était pas présent à New York, les juges ont été implacables avec les filles qui sont allées au casting. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina des États-Unis. Présenté par : Chiquinquira Delgado, Javier Poza Juges : Osmel Sousa, Jacqueline Bracamontes et Jomari Goyso ABONNEZ-VOUS ! : bit.ly/NBLSubscribe Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/NuestraBellezaLatina Suivez-nous sur Twitter :… 2015-01-26T04: 54: 03Z

Dans la même vidéo, on voit Osmel traiter Alicia Machado de “naine” et dans un autre commentaire cinglant à Lupita Jones, il lui a fait comprendre qu’elle était une “sorcière”, comme elle l’a dit : “J’espère que l’année prochaine vous viendrez un peu plus modernisé, qu’on ne vienne pas avec un balai mais avec un aspirateur ».