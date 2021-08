Osmel Sousa dit du mal de Nathalia Casco

in

. Nathalia Casco a participé deux fois à Nuestra Belleza Latina, mais Osmel Sousa ne l’a jamais aimé

Des centaines de jeunes femmes sont passées par Nuestra Belleza Latina depuis la première de l’émission de téléréalité Univisión en 2007, mais il ne fait aucun doute que la Hondurienne Nathalia Casco, bien qu’elle n’ait pas remporté le concours, est devenue l’une des participantes les plus célèbres, les plus mémorables et aussi l’une des des plus controversés.

Et bien que ce ne soit un secret pour personne que l’« influenceuse » d’aujourd’hui a eu le large soutien du public aux deux occasions où elle a participé au programme, à la fois en 2015, où elle a été classée deuxième, et en 2016, lorsqu’elle a démissionné. de Nuestra Belleza Latina VIP, une édition qui aurait très probablement gagné, n’était pas du goût d’Osmel Sousa, alors président du jury.

Et c’est ce qu’a déclaré publiquement la soi-disant Beauty Zar en 2016, lorsque le Hondurien a déclaré à l’antenne qu’elle se retirait de la réalité parce qu’elle ne pouvait plus avec autant de pression.

Osmel est heureux que Nathalia Casco ait démissionné de la NBL VIP

Sans mâcher ses mots, et avec son style franc et direct, Osmel Sousa, qui n’est plus dans l’émission de téléréalité Univisión qui revient à l’écran en septembre, a écarté les qualités de Nathalia Casco en tant que candidate, de son attitude à son apparence physique.

Jomari Goyso a interviewé tous les juges de la saison 2016 : Jackie Bracamontes, Daniel Arenas et Osmel après la démission de Nathalia, et là le créateur de reines a sauté avec sa griffe contre le participant centraméricain.

Nathalia est entrée dans l'histoire et a complètement démissionné de NBL VIP Bien que Nathalia Casco ait remporté le vote du public qui l'a libérée de la zone de danger, elle a décidé de quitter la compétition et de laisser sa place à Patricia Corcino. Il a assuré qu'aucune couronne ne vaut plus que son état émotionnel.

« Nous ne comprenons pas pourquoi le public la soutenait autant, car ce n’est pas une bonne compétitrice. Soyons clairs. Elle n’était pas une bonne compétitrice, elle n’était pas jolie et n’avait pas non plus une bonne attitude. Elle était une mauvaise compétitrice », a déclaré Osmel à la fashionista espagnole, qui était une grande fan de la candidate.

Osmel est allé plus loin et a assuré qu’il était très heureux que Nathalia elle-même se soit retirée, au cours de la saison que Clarissa Molina a finalement remportée, car elle a affirmé qu’elle aurait dû quitter la série beaucoup plus tôt.

Francisca Lachapel a été couronnée nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina 2015 Après avoir parcouru un long chemin, la candidate dominicaine a été couronnée reine de Nuestra Belleza Latina.

« Elle a duré longtemps et je suis heureux qu’elle soit partie, honnêtement. C’est la vérité. Ceux qui sont restés sont les meilleurs, ce sont eux qui ont dû rester », a ajouté Osmel.

Nathalia est tellement touchée qu'elle a dit vouloir quitter la compétition Devant les caméras, la candidate a déclaré les larmes aux yeux qu'elle voulait quitter Nuestra Belleza Latina.

Mais non seulement le tsar de la Beauté a eu cette impression de Nathalia Casco, car l’acteur Daniel Arenas a également suivi la même ligne et en dialogue avec Jomari il a même douté que la jeune femme ait pu remporter la couronne.

« En premier lieu, vous avez dit qu’elle pourrait être l’une des gagnantes possibles… Je ne pense pas. Et avec le respect qu’elle mérite, ainsi que les gens qui la suivent, comme toi, qui la barrent aussi beaucoup, je pense que pour gagner quelque chose, dans une totalité il faut le mériter, et il y a beaucoup de choses qu’elle n’a pas fait correctement », a déclaré le feuilleton galan, qui a ajouté que généralement le public a tendance à soutenir les concurrents qui sont plus conflictuels ou qui s’isolent.

Osmel est heureux que Nathalia Casco ait démissionné de la NBL VIP

Comme prévu, à cette époque, et même encore, les fidèles fans de Nathalia ont rejeté les appréciations d’Osmel et Daniel Arenas, et les ont même appelés dans divers messages qui peuvent être lus sur des vidéos YouTube, “juges de mauvaise qualité”.

La mâchoire d'Osmel est tombée devant la photo de Nathalia Ce n'était pas une tâche facile pour Nathalia de poser avec le lézard, mais sa photo a choqué les juges et a reçu des critiques élogieuses.