Osmel Sousa parle de son départ de Nuestra Belleza Latina

. Osmel Sousa parle pour la première fois de ce qui a causé son départ de Nuestra Belleza Latina.

Nuestra Belleza Latina revient avec une nouvelle saison, où elle couronnera le successeur de la reine actuelle, la Vénézuélienne Migbelis Castellanos, qui a remporté la victoire en 2018 et est entrée dans l’histoire en étant la gagnante avec le règne le plus long de la téléréalité.

Avec un format chargé de diversité, la nouvelle édition de Nuestra Belleza Latina promet de couronner une femme autonome qui parvient à inspirer tous les hispaniques qui vivent aux États-Unis.

La douzième saison de Nuestra Belleza Latina sortira sur les écrans d’Univision avec sa première prévue le 26 septembre à 20 h HE.

Chaque fois qu’une nouvelle saison commence, certains fans ont hâte de revoir Le tsar de la beauté. Malheureusement il ne revient pas dans ce nouveau mais il s’en souvient toujours. Depuis qu’on parle d’Osmel, Sousa parle de l’une des personnalités les plus emblématiques de l’histoire de l’émission de téléréalité Univision. L’entraîneur de la reine d’origine cubaine a fait partie de Nuestra Belleza Latina pendant dix saisons réussies.

Cependant, les changements étaient irréfutables et surprenants dans la onzième saison de l’émission de téléréalité Univision. À la recherche du successeur de Clarissa Molina, l’équipe de production de Nuestra Belleza Latina s’est davantage concentrée sur une compétition visant à briser les « paradigmes ou stéréotypes » qui ont longtemps existé dans les concours de beauté.

Au milieu de la tournure inattendue de Nuestra Belleza Latina pour la onzième saison, Sousa a été exclue de l’émission de téléréalité en étant prétendument une personnalité qui ne correspondait pas à ce que l’on cherchait à transmettre avec le nouveau format de production télévisuelle.

Dans une conversation exclusive avec NowMismo, Osmel Sousa a admis qu’il était initialement envisagé de faire partie de la saison Nuestra Belleza Latina qui a été diffusée en 2018. Cependant, “El Zar de la Belleza” n’a pas été contacté à nouveau par Univision pour sa participation au télé réalité.

« Je ne pense pas que je devrais le dire, mais je vais le dire. Je dis toujours, en tant que catholique que je suis, que Dieu me guide et prend soin de moi. Ils m’ont appelé longtemps pour me dire si j’étais prêt, même l’avocat de la société et tout. Soudain, il est apparu que non, je ne recevais plus d’appels du producteur [Nelson Ruiz Pérez], mais je ne lui ai jamais parlé ni vu, car malheureusement il est décédé et je ne savais pas ce qui s’était passé. Ensuite, tout a changé, ils ont changé de personnel, ils ont changé de personnes, tous les managers ont changé, et c’est ainsi que cela est resté », s’est exclamé Sousa, faisant référence à son départ de Nuestra Belleza Latina.

«Je ne me sentais pas mal à l’aise, triste ou quoi que ce soit. J’ai dit : ‘Je le fais déjà depuis dix ans, je ne vais pas répéter la même et la même chose. Il vaut mieux laisser ça comme ça et que ça reste dans l’esprit des gens comme une drôle de chose qui s’est passé’, et pas que les gens disent : ‘Qu’est-ce que c’est ennuyeux, on en a déjà marre de ça’. Je pense que les temps étaient parfaits », a déclaré l’ancien juge de Nuestra Belleza Belleza Latina.

Il convient de mentionner que le producteur Nelson Ruiz Pérez a envoyé une déclaration aux médias avant de commencer NBL 2018 annonçant ce qui suit : « Ne couvrons pas le soleil avec un doigt. Il [Osmel Sousa] Il a toujours regardé dans les paramètres de la beauté, les tailles parfaites et c’était la ligne éditoriale de l’émission auparavant. Maintenant, ça n’allait pas nécessairement avoir un impact ici, ça n’allait pas être cohérent, ni pour lui ni pour nous. Donc je pense, j’avais besoin à ce stade, de ne pas participer. En fait, Osmel l’a dit dans une émission d’El Gordo y la Flaca, où ils lui ont posé la même question et sa réponse était ‘bon je n’ai pas besoin d’être là’ “, et a ajouté,” ici nous recherchons des talents , en plus de la beauté. Peu importe qu’elle soit petite, grande, maigre ou dodue. Ils seront choqués dès la première émission lorsqu’ils verront un candidat de 53 ans, spectaculaire et doté d’un grand talent. Il y a de la place pour elle et pour tous ceux qui y participent de 20 à 54 ans ».

NBL 2018 est revenu sur le petit écran en septembre. Nelson Ruiz Pérez est décédé le 9 novembre 2019, après avoir perdu la bataille contre le cancer.

À l’heure actuelle, El Zar se concentre pleinement sur le processus de production de la deuxième saison de son émission de téléréalité “El Concurso By Osmel”, dont la première est prévue pour le prochain mois d’octobre via sa chaîne officielle sur la plate-forme Youtube.

Loin des médias aux États-Unis, Osmel Sousa a assuré qu’il profitait pleinement des plateformes numériques pour se montrer sans aucune sorte de liens à travers chacun des épisodes de sa propre émission de télé-réalité beauté qui sera présentée en première dans les prochaines semaines.

Profitez de la première partie de l’interview exclusive d’Osmel Sousa

N’oubliez pas de visiter NowMismo.com dans les prochains jours pour profiter de nouveaux extraits de l’interview exclusive d’Osmel Sousa