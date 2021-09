Osmel Sousa reviendra à Nuestra Belleza Latina ?

in

. annonce un retour à Nuestra Belleza Latina 2021

La 12e saison de Nuestra Belleza Latina approche à grands pas, et au milieu des attentes créées par Univision et de l’enthousiasme suscité par le retour de la téléréalité sur le petit écran, après trois ans d’absence, ils ont annoncé que le programme présentera un retour d’un élément disparu dans les éditions récentes et que le public réclamait à grands cris.

Bien que de nombreux fans se soient enthousiasmés et pensaient qu’il pourrait s’agir du retour du controversé Osmel Sousa, qui a été président de la table du jury pendant 10 saisons de l’émission, la nouvelle va dans l’autre sens, puisque Univisión a rapporté que ce qui reviendra au montrer sont les défis.

Oui, précisément ces défis difficiles qui, dans les premières éditions du programme, aimaient tant les fans et montraient la manière dont les candidats pouvaient faire face à des situations difficiles, d’embrasser un crapaud, de poser avec des serpents et de montrer leurs talents d’acteur et de danseur, même la diffusion un reportage en direct au milieu d’un violent ouragan ou courant au milieu de la boue.

Cela a été confirmé par le programme télévisé, à travers un clip promotionnel publié sur le compte Instagram officiel de Nuestra Belleza Latina, où il est assuré que cette édition du programme revient renouvelée.

« Il y aura des défis, des rires et des larmes… la compétition qui change des vies », était le commentaire entendu dans la vidéo, qui jusqu’à présent a été vue par plus de 31 000 personnes. « La compétition qui change des vies revient ce 26 septembre à 20h/7h sur @univision. N’oublie pas! ✨👑 #NuestraBellezaLatina », ont-ils ajouté.

Nuestra Belleza Latina 2012 – Défi à la manière des « sirènes » pour les finalistes Les filles devaient rester immergées dans un petit bassin avec des serpents et poser naturellement, mais peu ont réussi.

A travers un communiqué, Univisión a également évoqué le retour des défis à l’émission, comme celui dans lequel les candidats devaient poser dans une piscine d’eau en retenant leur souffle pendant 30 secondes, que nous partageons dans cet article, mais ils ont expliqué que ils viendront avec une torsion, dont ils n’ont pas révélé plus de données.

“Avec un jury stellaire et des défis classiques avec une touche, la nouvelle saison de NBL sera l’entretien d’embauche le plus exigeant à la télévision”, a déclaré Univision dans son communiqué. “En fin de compte, un seul candidat remportera le premier prix: être la nouvelle personnalité de la télévision d’Univision.”

«Nous sommes très heureux de présenter à notre public la dernière édition de la populaire franchise ‘Nuestra Belleza Latina’ à Domingos en Familia d’Univision. Le programme continuera à briser les stéréotypes de la beauté féminine dans la société et à autonomiser les femmes hispaniques », a révélé le vice-président exécutif de la musique et du divertissement non scénarisé, Univision Television Networks Group, Ignacio Meyer.

Le programme aura Giselle Blondet, Jomari Goyso, Daniella Álvarez et Adal Ramones comme jurés.