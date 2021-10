Osmel Sousa revient-il à Nuestra Belleza Latina ?

. Osmel Sousa brise le silence sur la possibilité de retourner à Nuestra Belleza Latina.

Au cours des dix saisons réussies de Nuestra Belleza Latina, Osmel Sousa a été l’un des membres du jury qui a évalué chacune des jeunes femmes qui aspiraient à devenir le nouveau visage de la programmation d’Univision.

Bien qu’elle soit l’une des personnalités les plus controversées et les plus appréciées de l’histoire de la NBL, Sousa a été exclue du projet télévisé après avoir conclu la dixième saison en 2018, au cours de laquelle la dominicaine Clarissa Molina a été la gagnante.

Depuis son départ de l’émission de téléréalité Univision, l’entraîneur de la reine d’origine cubaine a été acclamé par le public hispanophone aspirant à son grand retour à Nuestra Belleza Latina. Cependant, cela ne semble pas être une option réalisable, du moins pour le moment.

À l’heure actuelle, Osmel Sousa se concentre entièrement sur le développement de « El Concurso by Osmel Sousa », son propre concours de beauté, où il couronnera deux jeunes chanceuses qui représenteront le Venezuela aux concours internationaux Miss Charm et Miss Reina Hispanoamericana.

Dans une interview exclusive avec Right Now depuis son bureau de la ville de Caracas au Venezuela, Sousa a révélé ce qu’il pense de la possibilité de revenir à Nuestra Belleza Latina en tant que juge : « J’ai fait Nuestra Belleza Latina pendant quinze ans, dix dans ce projet et cinq dans le précédent, c’est-à-dire lorsqu’il est devenu international. Je pense que c’était suffisant ».

Le ‘Beauty Czar’ a poursuivi en mentionnant : « Au fur et à mesure que le style a changé, je pense que mon style ne correspond plus aux nouvelles exigences du concours. Ils ont continué à très bien faire et je pense que c’est bien. Quoi qu’il en soit, la saison dernière, au final on en a gagné un que j’ai préparé (Migbelis Castellanos, NBL 2018). Cela venait d’ici (de Miss Venezuela) ».

« El Concurso by Osmel Sousa » est un concours de beauté au format de téléréalité diffusé sur la chaîne YouTube officielle d’Osmel Sousa. Tous les fans de l’excentrique « Zar de la Belleza » peuvent suivre de près le déroulement du concours en cliquant sur le lien suivant.

Le règne de la beauté de Sousa a un format très similaire à celui des premières saisons de Nuestra Belleza Latina. Tout au long de chacun des épisodes de « El Concurso d’Osmel Sousa », la reine coach visite les principales villes du Venezuela à la recherche des prochaines représentantes de la beauté vénézuélienne pour les compétitions internationales.

Actuellement, « El Concurso by Osmel Sousa » est au stade de la transmission de sa deuxième saison via la plate-forme YouTube.

Evoquant son incursion dans les médias numériques, Osmel Sousa a avoué à Right Now qu’il est heureux de pouvoir développer ce nouveau projet à travers les réseaux sociaux, une plateforme qui lui permet d’être beaucoup plus ouvert avec les dialogues ou les images dans chacun des épisodes de la télé-réalité.

A LIRE AUSSI : Qui sont les favoris d’Osmel Sousa dans Nuestra Belleza Latina ? [EXCLUSIVA]