Osprey Funds lance Solana (SOL) Trust pour attirer les investisseurs institutionnels

Solana a été l’un des projets les plus discutés dans l’espace crypto cette semaine, et il ne semble pas ralentir. Lors de la dernière émission d’adoption, une société d’investissement institutionnel a ouvert un nouveau fonds pour le jeton SOL de l’entreprise.

Grande extension pour Osprey

Selon un communiqué de presse officiel partagé jeudi, Osprey Funds a lancé un produit Trust basé sur SOL pour le placement privé. Le communiqué de presse a confirmé que le nouveau produit offrirait une exposition à SOL pour les investisseurs, faisant d’Osprey la première société à proposer un produit d’investissement dédié uniquement au jeton.

Le Fonds Osprey Solana est ouvert à tous les investisseurs accrédités, avec un montant de souscription minimum de 10 000 $. Osprey Funds a souligné qu’il cherchera à inscrire le fonds SOL sur le marché OTCQX de gré à gré (OTC) dès que possible. La société a également renoncé à ses frais de gestion – qui s’élèvent à 2,5% – pour tous les investisseurs du fonds SOL jusqu’en janvier 2023.

Le SOL Fund est le quatrième produit lancé par Osprey. La société new-yorkaise offre déjà une exposition au Bitcoin (BTC), au jeton DOT de Polkadot et au jeton ALGO du projet de blockchain Algorand.







Quelle semaine pour Solana

Cette annonce est une nouvelle manifestation de soutien de la part d’acteurs institutionnels majeurs alors que le profil de SOL grandit. La pièce est de plus en plus adoptée dans les cercles de développeurs depuis un certain temps. Les investisseurs institutionnels en prennent également note. Selon le numéro de la semaine dernière Digital Asset Fund Flows Weekly de la société d’investissement crypto CoinShares, les entrées institutionnelles vers les produits basés sur SOL se sont élevées à 13,2 millions de dollars la semaine dernière. – un bond de 388%.

CoinShares a ajouté que les entrées dans les produits basés sur Solna ont doublé depuis le début de l’année, l’actif absorbant jusqu’à présent 25 millions de dollars en 2021. Ce nombre pourrait encore augmenter, car Delta Exchange a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle avait lancé le négoce d’options pour la pièce. Les investisseurs peuvent désormais acheter des options d’achat sur SOL avec des échéances quotidiennes, même si des échéances hebdomadaires et mensuelles devraient être déployées ultérieurement.

En outre, les investisseurs attendent toujours le Solana Investment Trust annoncé par Grayscale Investments en juin. Grayscale est la plus grande société de gestion d’actifs du secteur, et le soutien à Solana devrait accroître encore plus la crédibilité de l’actif auprès des investisseurs institutionnels.

