Osprey lance le tout premier fonds Polygon aux États-Unis

Osprey Funds lance le tout premier fonds Polygon aux États-Unis, l’Osprey Polygon Trust. Il s’agissait du cinquième produit d’investissement de la société de gestion d’actifs numériques en 2021. Polygon fait partie des protocoles les mieux établis avec plus de 7 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le protocole est connu pour développer des blockchains interopérables et indépendantes sur le réseau ETH. La dernière annonce a instantanément amélioré la stature du marché de Polygon, incitant les traders à rechercher une prévision de prix Matic pour évaluer ses mouvements.

Il fournit aux développeurs un portefeuille d’outils pour développer des projets rapides, rentables et personnalisables. Puisqu’il utilise la couche de sécurité d’Ethereum, Polygon devient rapidement le premier choix pour les projets NFT, jeux et DeFi.

Greg King, PDG d’Osprey Funds, a parlé du développement. Selon Greg, Polygon est une technologie de couche 2 de nouvelle génération qui utilise le réseau sécurisé d’Ethereum tout en minimisant les problèmes de blockchain courants tels que les transactions lentes et les frais d’essence élevés. Osprey est ravi d’ajouter Polygon à son portefeuille pour aider les investisseurs à trouver un moyen innovant d’utiliser le réseau Ethereum avec Osprey Polygon Trust.

Actuellement, les investisseurs accrédités avec des souscriptions d’un investissement minimum de 10 000 dollars peuvent se prévaloir de l’Osprey Polygon Trust. Les sponsors ont l’intention d’inscrire le fonds sur le marché OTCQX instantanément et ont même accepté de supprimer tout frais de gestion pour les investisseurs jusqu’en janvier 2023.

La suite d’investissements dans les actifs numériques comprend :

Osprey Polkadot Trust Osprey Bitcoin Trust Osprey Solana Trust Osprey Algorand Trust

Osprey Funds s’est imposé dans le secteur des actifs numériques comme l’une des sociétés d’investissement les plus haut de gamme. Établi à New York, il propose un accès rentable, sécurisé et transparent aux actifs numériques. Avec la dernière intégration, l’entreprise d’investissement augmentera sans aucun doute dans les rangs du marché.

