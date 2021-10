Ostapenko et Siniakova ont battu les joueuses de tennis Hradecka et Bouzkova et seront en finale du tournoi WTA 500 à Moscou

22/10/2021

Le à 16h15 CEST

Le joueur de tennis letton Jelena Ostapenko, numéro 31 de la WTA et la Tchèque Katerina siniakova, le numéro 4 de la WTA a rempli les pronostics en battant en une heure et trente-trois minutes par 6-2, 5-7 et 10-2 aux tchèques Lucie hradecka et Marie Bouzkova, numéro 32 de la WTA et, numéro 35 de la WTA respectivement en demi-finale du tournoi WTA 500 de Moscou. Après ce résultat, le couple prend la place pour la finale du tournoi WTA 500 à Moscou.

Les statistiques montrent qu’Ostapenko et Siniakova, les vainqueurs, ont réussi à casser le service 3 fois à leurs adversaires, tandis que la paire perdante, de son côté, l’a réussi 2 fois. De même, Ostapenko et Siniakova ont eu une efficacité de 59% au premier service et ont réalisé 68% des points de service, tandis que l’efficacité de leurs adversaires était de 67% et ils ont réalisé 57% des points de service. Enfin, concernant les pénalités, les joueurs qualifiés ont commis une double faute et les joueurs de la paire perdante ont commis une double faute.

En finale, Ostapenko et Siniakova affronteront les vainqueurs du match entre Natela Dzalamidze et Kamilla Rakhimova contre Ioana Raluca Olaru et Nadiia Kichenok.

La célébration du tournoi Moscou (WTA Moscou) se déroule du 18 au 24 octobre sur un court intérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 16 couples sont présentés.