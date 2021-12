Osundairo témoigne que l’attaque mise en scène de Smollett – voulait être un « fake Beat Up »

Jussie Smollett

*L’homme Jussie Smollett qui aurait été payé pour l’aider à orchestrer un crime haineux a pris la parole dans le procès pénal de l’acteur mercredi, expliquant comment il était impliqué dans le canular parce qu’il pensait que la star de » Empire » pourrait aider à développer sa propre carrière d’acteur.

« Il a expliqué qu’il voulait que je fasse semblant de le battre », a déclaré Abimbola Osundairo.

« J’ai accepté de le faire parce que, plus important encore, je me sentais redevable envers lui, envers Jussie », a déclaré Osundairo. « Il m’a également obtenu un rôle de remplaçant dans » Empire « et je pensais aussi qu’il pourrait aider à poursuivre ma carrière d’acteur. »

En ce qui concerne l’affaire, Abimbola Osundairo et son frère sont au centre du procès sensationnel en tant que témoins vedettes de l’accusation après avoir déclaré à la police qu’ils avaient été payés 3 500 $ pour aider l’ancienne star de l’« Empire » à organiser le crime de haine par une nuit glaciale de janvier 2019. L’équipe de Smollett nie les allégations et a déclaré que les hommes avaient l’intention de l’attaquer.

Smollett fait face à six chefs d’accusation de délit de conduite désordonnée pour avoir menti à la police et s’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à trois ans de prison.

Abimbola, qui a également travaillé sur le tournage d' »Empire », a témoigné que lui et Smollett se sont rencontrés par l’intermédiaire d’amis communs en 2017 et qu’au cours de l’année et demie suivante, ils sont devenus extrêmement proches alors qu’ils passaient du temps ensemble à fumer de l’herbe, à visiter des clubs de strip-tease et à passer des soirées pyjama à le gratte-ciel de Streeterville de la star.

