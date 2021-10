Oswaldo Arcia était présent aux entraînements caribéens

Le jardinier Oswaldo arcia a été signalé dans l’Alfonso « Chico » Carrasquel dans la formation de Caraïbes de Anzoátegui dans la LVBP.

Au fil des jours, les joueurs réguliers de « LaTribuOriental » commencent à se dire présents à Puerto la Cruz pour la saison 2021 du bal loué.

Ce samedi matin était Oswaldo Arcia, qui est une pièce importante pour ceux menés par Mike Álvarez qui dans cette récolte cherchera le double championnat LVBP.

Arcia Le joueur de 30 ans a enregistré une moyenne de .247 la saison dernière, deux circuits et 14 points produits. Les Anaquense enchaînent plusieurs coups décisifs pour apporter la victoire aux Caraïbes.

La campagne à venir pour « El Canibal » avec Caribes de Anzoátegui sera sa 10e dans le bal loué et sa sixième avec les Orientaux, après avoir changé la récolte 2014-15 de Tigres de Aragua. Son séjour dès le premier jour dans la formation en dit long sur la profondeur que les aborigènes auront tout au long du championnat d’hiver vénézuélien.

#Pré-saisonCaraïbes

Il s’est tenu le sixième jour de la pré-saison #Caribes de Anzoátegui et avait l’incorporation d’OSWALDO ARCIA, il est arrivé à La Tribu lors de la saison 2014-15 et a des campagnes de 5 ans avec l’équipe ajoutant 3 finales et 2 titres. Allez AR-CIIII-AAAAHH ! pic.twitter.com/GEhcplFBak

– #SomosCariberos ⚾🌴 (@Cariberos) 16 octobre 2021